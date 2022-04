O exemplo de Bragança

Nunca como agora as cidades e as regiões foram tão determinantes para o futuro da nossa economia e sociedade. Bragança é o exemplo de uma Cidade que aposta no futuro de forma aberta e participada. Numa Europa das Cidades e Regiões onde a agenda de inovação e competitividade continua a ser marcada por uma quase total ausência de envolvimento da Sociedade Civil, o contexto da Agenda de Mudança protagonizado pelos diferentes atores desta cidade do interior é um exemplo que merece ser saudado. A Estratégia de Bragança é uma estratégia feita a pensar no futuro. Um Contrato de Confiança assente na convicção de que ainda é possível. Ou seja, um exemplo que fará renascer a aventura do conhecimento numa cidade que sempre acreditou em si e que faz do compromisso inteligente entre a inovação e a tradição como a base da sua competência.

Em tempo de acelerar a mudança de modelo sócio-económico do país, no quadro duma globalização competitiva exigente, Bragança tem sabido fazer o seu trabalho de casa. O interior passou a ter uma nova centralidade estratégica com esta pandemia e passaram a ser múltiplos os desafios que se lhe colocam. Mas falta reforçar a dimensão estratégica da aposta na captação de investimento estratégico e na atração e fixação de talentos capazes de gerar inovação e valor. A articulação inteligente entre os poderes públicos e aos atores do conhecimento - empresas, universidades e centros de competência - será a chave para esta tão desejada mudança.

Bragança protagoniza uma agenda para o futuro. Empreendedorismo e Sustentabilidade são palavras-chave numa ação para a mudança assente em alguns operadores de modernidade que têm reforçado verdadeiras redes de cooperação inteligente partir das competências locais. O papel ativo do Politécnico, que com a sua dinâmica tem sabido atrair cada vez mais estudantes estrangeiros para a cidade, a promoção do espírito startup protagonizada pelo Brigantia Park, o papel acelerador de empresas âncora como a Faurecia têm sido essenciais para a consolidação de uma marca onde o Eco E o Digital asseguram um compromisso inteligente entre a tradição e a inovação.

Também a aposta na ligação transfronteiriça a Espanha é uma marca desta agenda. Serão cada vez mais estas redes inovadoras a mobilizar empresas e centros de conhecimento para o desenvolvimento de parcerias centradas em várias áreas temáticas de futuro - aqui as plataformas inteligentes como os clusters e os parques de ciência e tecnologia farão a diferença, reforçando as ações concretas de partilha de saber e de valor. O exemplo de Bragança é também nesta medida muito o exemplo de uma ligação a Castela e Leão que tem sabido construir raízes para o futuro.

Bragança é uma cidade aberta pois sabe integrar de forma positiva os seus cidadãos. Um espaço público onde se vive em cada momento presente a ambição dum futuro que se constrói com a participação de todos e onde se inventam novos conceitos de cooperação nas diferentes áreas da intervenção cívica. Com a iniciativa em desenvolvimento de um futuro Bairro Digital Bragança pretende também reforçar esse sentido de awareness e engagement que a tecnologia e a inovação permitem na renovação de uma comunidade e de todos aqueles que fazem parte dela.

(Nota: O autor escreve segundo o Antigo Acordo Ortográfico)

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade