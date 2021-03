O exemplo de nuestros hermanos

A quebra de confiança no plano de vacinação vem afetar ainda mais a economia. A suspensão da vacina da AstraZeneca em Portugal e poucos dias depois o seu regresso, trouxe inseguranças, falta de confiança no sistema e pode fazer retrair o comportamento dos agentes económicos; se as vacinas eram uma luz visível ao fundo do túnel, de repente essa luz empalideceu e ficou ainda mais longínqua.

Um quarto das empresas diz não ter capacidade para resistir à crise, segundo um estudo da Informa D&B. Com a vacinação a oscilar numa espécie de montanha-russa, o efeito de altos e baixos na economia portuguesa é potenciado.

É, por isso, importante que os fundos da União Europeia cheguem. Em forma de bazuca, metralhadora ou tanque de guerra, é importante que comece a chegar dinheiro para reanimar a economia. No país aqui ao lado, a bazuca dá pelo nome de España Puede e tem grande enfoque na reabilitação das empresas privadas, grandes, pequenas e médias. Por cá, o pacote financeiro (cerca de 14 mil milhões na primeira fase) está mais alinhado para o forte investimento público, ainda que de forma indireta possa vir a beneficiar vários setores do privado. Em Espanha há ainda uma forte aposta na dinamização de consórcios público-privados e nos Projetos Estratégicos para a Recuperação e Transformação Económica (PERTE). No jornal El País, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, do PSOE, publicou um artigo de opinião dedicado ao primeiro projeto deste pacote: a produção de baterias para carros elétricos. A ambição é liderar na produção deste tipo de mobilidade e, para tal, o governo espanhol, a Iberdrola e a Volkswagen querem unir-se numa parceria para uma unidade de fabrico destas baterias (mas a decisão não está fechada e Portugal e França são concorrentes).

Uma iniciativa de nuestros hermanos que corresponde aos novos desafios da transformação económica, mas também da transição energética, digital e ambiental, todos eles importantes eixos da política comum europeia.

De Espanha podem não vir "bons ventos, nem bons casamentos", como diz o velhinho ditado popular, mas poderão chegar bons exemplos de atuação para vencer esta crise provocada pela pandemia de covid-19.

Jornalista