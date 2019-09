O Exemplo do CEIIA

Há 20 anos foi fundado o CEIIA – Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel, um projecto inovador que desde o principio congregou à sua volta Empresas, Universidades e Centros de Inovação, com um forte envolvimento de Entidades Públicas. Localizado no Tecmaia – uma das Plataformas de Ciência e Tecnologia do nosso país – e quase a inaugurar um Novo Centro em Matosinhos – que vai ser uma referência a nível global – o CEIIA – que acaba de apresentar em Itaipú, em Foz de Iguaçu, no Sul do Brasil, um Projecto de Parceria Internacional na área da Mobilidade Inteligente – é um dos melhores Exemplos do que precisamos para Portugal. Confiança, Ambição, Talento e Valor – palavras chave dum Projecto que Hoje já é Futuro!

O CEIIA é já há algum tempo o motor de um cluster estratégico centrado na área das indústrias da mobilidade que nos últimos anos permitiu o desenvolvimento, na base da inovação e criatividade, de competências, talentos e novas oportunidades. A dinamização da criação de valor e reforço da inovação tecnológica ganhou muito com o trabalho em rede, com forte presença global, do CEIIA, Por isso, em tempos de crise e de aposta num novo Paradigma para o futuro, o CEIIA deve constituir o verdadeiro centro de uma convergência estratégica entre o Estado, as Empresa e as Universidades / Centros de Inovação – o CEIIA deve vir a ser a referência da aposta num novo Modelo de Desenvolvimento Estratégico para o país.

O Investimento de Inovação e Valor desempenha um papel de alavancagem da mudança único. Portugal precisa de forma clara de conseguir entrar com sucesso no roteiro deste Investimento, associado à captação de Empresas e Centros de I&D identificados com os sectores mais dinâmicos da economia – Tecnologias de Informação e Comunicação, Energia, Automóvel e Aeronática, entre outros. O CEIIA tem sabido fazer o seu papel nestas áreas, através duma abordagem distinta, protagonizada por “redes activas” de actuação nos mercados globais envolvendo os principais protagonistas sectoriais (Empresas Líderes, Universidades, Centros I&D), cabendo às agências públicas um papel importante de contextualização das condições de sucesso de abordagem dos clientes. O exemplo do CEIIA tem por isso que ser potenciado.

Por isso importa que os actores envolvidos neste processo de construção de valor percebam o alcance destas apostas estratégicas. Não se pode querer mobilizar o país para um novo paradigma de desenvolvimento, centrado numa maior equidade social e coesão territorial, sem partilhar soluções estratégicas de compromisso colaborativo. O futuro do CEIIA passa por isso. Por perceber que a aposta em Projectos Estratégicos como os Clusters de Inovação e os Pólos de Competitividades é um caminho longo que exige persistência de trabalho e confiança colaborativa. A guerra global pelo valor e pelos talentos está aí e quem não estiver na linha da frente não terá possibilidades de sobrevivência. O CEIIA está na linha da frente, como o demonstram os muitos projectos que tem dinamizado nos últimos anos.

Precisamos de perceber este Exemplo CEIIA, com todas as consequências do ponto de vista de impacto na sua matriz económica e social. Se não houver um verdadeiro sentido de responsabilidade colectiva estratégica à volta do novo paradigma de desenvolvimento para o futuro, tudo será posto em causa. Será acima de tudo o principio de um fim que nunca pensámos poder vir a ter e que não se coadugna com a nossa vontade de mudança. É por isso efectivamente grande o desafio que espera agora Portugal com esta aposta que um Centro de Futuro como o CEIIA está a protagonizar pelo mundo, numa batalha imparável pelo desafio da modernidade estratégica.

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor – Especialista em Inovação e Competitividade