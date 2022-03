O fenomenal regresso do turismo português

Se não acredita em milagres pode acreditar neste: o turismo voltou. E com tanta força que pode empurrar a economia inteira à sua frente. Depois de uma pandemia e de uma guerra, os dois piores pesadelos da Humanidade, esta é talvez a melhor notícia dos últimos tempos. Contrariamente a muitos mercados concorrentes, o turismo nacional levantou-se mesmo e já tem resultados próximos de 2019. Ora, é tão interessante perceber as razões deste sucesso como o facto de ninguém falar dele.

Começando pelo sucesso: o fim da pandemia, como era de esperar, explica metade da história. Não só porque as pessoas começaram a viajar, mas porque o fizeram com fome de vingar os confinamentos. Trocado por miúdos: há mais reservas, para maiores estadias e com um gasto médio mais elevado por turista (ainda é cedo para confirmar, mas com base no que vou vendo e ouvindo, fica a aposta).

Também não surpreende que Portugal seja um dos primeiros países a recuperar turistas. Estava no topo das preferências mundiais quando a covid chegou e não havia qualquer razão para deixar de estar quando a covid desapareceu (entre aspas, vá).

Quanto às razões para este sucesso acontecer no meio de uma guerra, a parte mais surpreendente de todas, parece-me inequívoco que a explicação está no Planisfério. Em linha reta, estamos quase tão longe das piores zonas do conflito, a Leste, como da costa do Estados Unidos, a Oeste. E por mais simplista que isto pareça, conta muito.

Na hora de escolher um destino - aquele momento chave que é o alvo de todas as campanhas publicitárias -, qualquer turista vai inevitavelmente olhar para a distância a que estão os mísseis e os tanques. É irrelevante para a sua segurança, sabemo-lo todos, e até ridículo face a um evento nuclear, mas é determinante para a parte psicológica da decisão.

Tão determinante - e este é o ponto controverso -, que pode muito bem estar a influenciar milhares de turistas de outros destinos europeus, nomeadamente do Norte e do Leste do continente, a mudar a rota para Portugal.

Há um óbvio pudor em reconhecer este facto, porque ninguém quer passar a ideia de que está a lucrar com a guerra - o velho problema de se confundir oportunismo com oportunidades. Mas não há nada de oportunista nem de imoral no ato de trabalhar, seja no que for, nem de continuar a dar corda à indústria que mais faz mexer a nossa economia. Imoralidade é defender o governo russo e não dar a mão aos ucranianos - só.

Resta a pergunta óbvia: sendo um sucesso tão inesperado e retumbante, porque se fala tão pouco dele? A resposta só pode estar na bem arreigada turismofobia cultural que temos e que teimamos em não reconhecer. Basta comparar o que aconteceu na pandemia - que assim que apareceu levou dezenas de economistas e políticos a dizer que não podíamos depender do turismo -; e o que aconteceu agora, com a guerra, que fez subir os preços dos combustíveis e da energia, mas nem por isso, obviamente, nos levou a questionar a importância de exportar mercadorias.

O turismo, como a maior feira de turismo do país (BTL) bem provou nesta semana, é um orgulho nacional. Um orgulho do qual a economia pode e deve depender. Não perceber isto é perder tempo.

Presidente e diretor criativo do Time Out Market