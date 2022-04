O fim das máscaras e as contas a prestar

O fim das máscaras marca o fim de um período e o início de outro.

Durante este período houve medidas que tiveram de ser tomadas para salvar vidas e outras de prevenção. Também existiram medidas políticas puramente eleitoralistas, outras cobardes e irresponsáveis. Aplicaram-se medidas graves de forma leviana cedendo à pressão e por desnorte puro e simples. Durante este período delegámos nos nossos responsáveis políticos o poder de nos restringirem as liberdades, de nos condicionarem as vidas como se vivêssemos em ditadura porque as circunstâncias assim o exigiam. E nós, como se sabe (e o PS também), somos um povo obediente.

No entanto, como vivemos em Democracia, há um escrutínio que deve ser feito e exige-se um fecho de contas. Porque não, a pandemia não ficou para trás e há muitas feridas abertas.

Todas estas medidas tiveram consequências gravíssimas. Dramáticas. Para famílias, idosos, crianças e jovens. Ainda está em curso o estrago causados pelos últimos anos, mas sabemos já o quanto se refletiu no aumento de casos de violência doméstica e depressões em todas as idades. Na saúde mental, há um gigantesco diagnóstico por fazer, sendo os suicídios um péssimo indicador. No empobrecimento das famílias, no fecho de empresas, no aumento do desemprego, os números falam por si.

As consequências da covid, ou melhor, das medidas impostas a propósito da covid, têm de ser avaliadas, acompanhadas, divulgadas e julgadas politicamente. Seja onde e por quem for.

Vejamos. Velhinhos isolados mais de um ano ou dois sem direito a visitas, fechados em quartos, como prisioneiros. Muitos acabaram por morrer sozinhos. As medidas aplicadas aos lares foram proporcionais? Podiam ter sido agilizadas, reviram-se regularmente, foram feitas fiscalizações periódicas? Como teria sido a vida dos lares sem o apoio dos voluntários? Foram milhares de mortes por covid - queremos acreditar que todas elas foram mesmo por covid.

Fecho das escolas. Crianças que iniciaram o percurso escolar entre escola e casa. Sem saber ler nem escrever. Outras com aulas à distância, sem capacidade e sem que tenham sido dadas as devidas condições às escolas para garantir o ensino à distância. Aos professores foi exigido o impossível. Alteraram-se as regras dos exames, as avaliações. Planos de recuperação para os alunos, há? Resultados sobre cada ano letivo (já vão três)? Avaliação do impacto de medidas que condicionaram o percurso e a aprendizagem dos nossos filhos? Há notícia de alguma coisa?

Jovens que fazem agora 19 ou 20 anos e nunca entraram numa discoteca. Não sabem o que é sair até altas da noite sem ser no meio da rua até a polícia chegar e interromper o ajuntamento num descampado. Outros entraram para a faculdade e só conheceram os colegas no segundo ou terceiro ano. Passaram os melhores anos de socialização das suas vidas em frente a ecrãs - anos irrecuperáveis. Alguém que lhes justifique o confisco de cada mês, concretamente.

A lista não acaba. Cada estado de calamidade ou emergência fechou milhões de pessoas em casa, milhares de negócios faliram, os dramas familiares tomaram dimensões descontroladas. Será que foi sempre necessário? Foi sempre de calamidade e de emergência, o nosso estado?

Diz-se que tudo isto são consequências da covid, que o governo fez o que tinha de fazer com a informação que tinha, que o tema é delicado e estávamos "em guerra". Diz-se que os nossos mortos são uma espécie de vítimas de guerra e devemos olhar para a frente. Mas não. Agora, com tempo, devemos olhar para trás, para cada mês, restrição e medida, e avaliar as decisões tomadas em nosso nome. Só assim honramos as vítimas e podemos saber a quem confiámos e continuamos a confiar a nossa liberdade.

