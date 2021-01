O fim dos super-heróis das tarefas rotineiras

A atualização de competências é atualmente uma ação e uma atitude necessária para sermos capazes de vingar num mundo onde os dados prosperam. A boa notícia é que o conhecimento e as ferramentas para enfrentar este desafio são hoje progressivamente gratuitas.

Em muitas organizações observamos a existência de super-heróis de tarefas rotineiras de excel e power point. Estas personagens são fundamentais paras as suas empresas, trabalham horas a fio, dominam técnicas de copy paste, vlookups e index match match como ninguém e, por vezes, são os fiéis depositários dos ficheiros que trabalham.

Embora seja de louvar a capacidade física destes supertrabalhadores, o número de horas de um dia de trabalho continua, felizmente, a ser limitado, pelo que, estas personagens são conhecidas por dedicar grande parte do seu tempo a executar manualmente regras e pouco a tentar alavancar a informação que estão a gerar.

Tal como acontece nas Bandas Desenhadas, quando estes super-heróis estão em apuros, o mundo treme com receio de não ver a luz do próximo dia. Algo parecido, mas obviamente não tão drástico, também acontece nas organizações por toda a parte. A dependência de recursos que executam regras de forma manual é ainda uma realidade. Outra realidade é o cada vez maior volume de dados e o respetivo potencial de monetização associado, o qual não é de todo compatível com as técnicas clássicas de tratamento de dados utilizadas por estes super-heróis.

Dizem os entendidos que os dados são o novo petróleo... outros também dizem que é um pouco melhor que esse recurso, uma vez que o petróleo é finito, com utilizações limitadas e, por contraste, os dados são crescentes.

Esta realidade é desafiante e a boa notícia é que o mercado se está a adaptar, seja com a criação de novos cursos de Data Science (entre mestrados e pós-graduações existem, atualmente, pelo menos 14 cursos em Portugal), seja através da existência de ferramentas e fontes de aprendizagem gratuitas para enfrentar esta realidade.

Muito embora temas relacionados com Machine Learning ou técnicas de otimização necessitem de conhecimentos técnicos específicos, e estes não estejam ao alcance da boa vontade de qualquer um, a execução rotineira de tratamento e visualização de dados pode ser progressivamente aprendida por um número maior de utilizadores.

Python, R e SQL são linguagens de programação gratuitas cada vez mais visíveis no dia-a-dia das empresas: permitem automatizar a execução de regras de tratamento de dados e ainda preparar visualizações dinâmicas que ajudam a analisar a informação gerada.

Existem também outras ferramentas que, embora apresentem um propósito comercial, permitem atingir os objetivos referidos acima e destacam-se pela sua facilidade de utilização e aprendizagem, como é o caso de Power BI, Alteryx e SQL Server Integration Services.

Para muitas destas ferramentas, são disponibilizados conteúdos online que permitem a qualquer pessoa iniciar a sua aprendizagem de forma gratuita. Estes conteúdos são disponibilizados em plataformas, como o Coursera ou o EDX, que providenciam material preparado por universidades de renome como Michigan, John Hopkins ou Stanford.

A adicionar a este panorama, existe também a realidade dos youtubers e influencers. Esta não é de todo exclusiva à promoção de artigos de moda, vídeos de comédia ou videojogos. Estes "influencers do conhecimento" são uma grande ajuda para quem quer aprender ou manter-se atualizado da dinâmica altamente veloz que o mundo dos dados vive. Abaixo apresento alguns exemplos das muitas pessoas que acompanho no linkedin:

-- Kevin Markham: Fundador do canal de youtube Data School, dedica-se à criação de vídeos sobre a utilização de python e temas de data science;

-- Danny Ma: No seu canal de youtube aborda como os temas de data science podem ajudar na resolução de problemas reais. Adicionalmente, é frequente fazer posts no linkedin com cupões que permitem fazer cursos do Udemy gratuitamente;

-- AbdulMajedRaja RS: Partilha com frequência novidades sobre Data Science, nomeadamente novas bibliotecas de Python, dados disponíveis para treino ou artigos de interesse.

A experiência continua a ser primordial para o sucesso de projetos nestas áreas, contudo, o gap entre quem a tem e quem a quer ter pode ser reduzido.

Felizmente vivemos numa era em que o conhecimento está progressivamente ao alcance de todos. Para o aproveitar é necessário ser-se proativo, ter uma boa dose de tempo e espírito crítico, algo que não é tão trivial de se obter.

Consulting Manager da PwC