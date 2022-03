O fitness em casa tem futuro?

Em Setembro de 2020, a marca de fitness em casa Peloton anunciou o seu primeiro lucro trimestral de sempre, impulsionado por um salto de 172% das suas bicicletas de luxo. Com preços acima dos 1500 dólares e uma assinatura mensal de 39 dólares para as aulas virtuais, a Peloton foi uma das vencedoras inesperadas do primeiro ano de pandemia. Impossibilitados de frequentar ginásio ou com receio de contágio, os consumidores acorreram em massa às alternativas premium para fazer exercício em casa.

O sucesso da Peloton foi tão maciço em 2020 que as suas acções terminaram o ano com uma valorização de 440% e a marca passou meses com grandes dificuldades em repor stocks. Não havia maneira de fabricar bicicletas tão rapidamente quanto os clientes as compravam.

Só que depois vieram as vacinas, o fim do confinamento e uma fadiga generalizada com a vida em casa. A ascensão meteórica da Peloton, considerada a linha da frente da revolução do fitness em casa, foi interrompida de forma abrupta.

As vendas caíram de repente e a empresa ajustou em quase menos mil milhões as expectativas de receitas para o ano fiscal que termina em Junho de 2022. Em Janeiro, depois de um trimestre com prejuízos de 439 milhões, a Peloton decidiu suspender a produção das suas bicicletas durante dois meses, para conter os custos. E, já este mês, anunciou o despedimento de 2800 empregados e o cancelamento da nova fábrica que ia construir no Ohio. O CEO, John Foley, deixou o cargo. As perspectivas parecem ter invertido completamente de direcção.

A crise na Peloton leva-nos a questionar até que ponto esta aparente revolução do fitness em casa trouxe realmente uma mudança de hábitos capaz de se manter quando as restrições da pandemia tiverem desaparecido todas.

Há indicadores contraditórios. Por um lado, a procura por ginásios e aulas de grupo ao vivo disparou nos últimos meses, e a frequência destes espaços regressou a níveis pré-pandemia. Nos Estados Unidos, a cadeia Planet Fitness disse que recuperou 15 milhões de clientes com o fim do confinamento.

As buscas no Google por equipamentos de fitness em casa caíram. Empresas como a Mirror, que competem com a Peloton no segmento premium, cortaram para metade a previsão de receitas. A iFIT, que detém a marca NordicTrack, desistiu do IPO que tinha planeado. São dados que justificam uma visão pessimista de um mercado que teve um boom tão impressionante durante o auge da pandemia.

Mas depois há o outro lado. A Apple está a ter grande sucesso com o seu serviço digital Fitness+. A app ClassPass, que permite aos consumidores reservarem aulas onde e quando querem, está outra vez a crescer. A Meta, casa-mãe do Facebook, está aparentemente a desenvolver um relógio inteligente que se vai focar no fitness. Os analistas do mercado continuam com uma perspectiva positiva para o global da indústria.

Porque se olharmos para lá do fitness em casa, para o fitness digital, o caminho é muito mais interessante. E a indústria não se limitará ao exercício físico, mas a todos os componentes do bem-estar e da saúde. Os serviços que abordem estas componentes vão florescer independentemente de o consumidor estar a fazer abdominais em casa ou kickboxing no ginásio. A assinatura de um serviço é muito mais promissora que a venda de equipamento, que só se faz uma vez.

Possivelmente bicicletas e espelhos digitais que custam 1500 dólares vão ter dificuldades nos próximos anos. No entanto, é quase impossível que a apetência por serviços que ajudam os consumidores a sentirem-se bem e a tratarem melhor de si desapareça com o fim da pandemia. Muito pelo contrário: esta é a altura para investir neles.