O futuro da energia: geração renovável e maior sensibilização

Numa altura de grande incerteza sobre o presente e o futuro do mercado da energia, vale a pena olhar para trás e ver como evoluiu ao longo da história até aos dias de hoje. Poderíamos dizer que, antes do século XX, fornecer energia significava interagir diretamente com as fontes de geração e isto significava não só decidir se a energia era necessária, mas também onde podia ser encontrada, como obtê-la e qual a melhor forma de a utilizar. O advento da energia gerida centralmente exigiu um enorme investimento na exploração de combustíveis fósseis, cadeias logísticas globais e redes energéticas nacionais, mas também facilitou o acesso dos utilizadores, que apenas tiveram de acordar as condições de fornecimento e controlar os custos de consumo.

As circunstâncias têm levado a que esta abordagem ao mercado da energia comece a ser questionada e os próprios consumidores comecem a exigir uma maior autossuficiência na tomada de decisões.

Uma nova abordagem energética: geração renovável distribuída

Nos últimos meses temos visto as enormes consequências dos preços elevados e voláteis do mercado da energia, tanto para as empresas como para os consumidores. Não se espera, contudo, um regresso à energia de baixo custo num futuro próximo. A esta já complexa equação junta-se o desafio para os produtores de descarbonizar o setor e aumentar o fornecimento global de eletricidade de modo que as necessidades de eletrificação dos grandes utilizadores de energia em setores como a indústria e o automóvel possam ser satisfeitas.

Neste contexto complexo, veremos como a economia energética se está a orientar cada vez mais para a produção distribuída de energia renovável. Dado que na maioria das áreas geográficas o preço por kWp da geração fotovoltaica já é inferior ao custo por unidade comparável de combustível fóssil, a geração fotovoltaica no local combinada com soluções de armazenamento de energia é uma boa opção para proporcionar às empresas uma maior autossuficiência energética, permitindo-lhes enfrentar as mudanças no mercado energético e suportar um sistema de rede mais flexível e resiliente.

Aproveitando a disponibilidade de energia renovável a um custo marginal quase nulo, outra possibilidade seria passar de um mercado de energia para um mercado de capacidade elétrica, o que significaria que, em vez de se concentrar na produção, se basearia na disponibilidade de energia onde e quando é necessária. Isto levar-nos-ia de volta ao passado e significaria uma descentralização dos recursos energéticos com tudo o que isto implica.

Do ponto de vista das empresas, a combinação de energia renovável com armazenamento no local pode conduzir a poupanças significativas se for utilizada para compensar as suas necessidades de eletricidade e vender o excedente à rede. No caso das redes elétricas, o armazenamento de energia é apresentado como um ativo de flexibilidade com baixo teor de carbono. Isto ajuda-os a gerir as falhas de geração-demanda na gestão da energia eólica intermitente e solar e oferece-lhes a possibilidade de reduzir o reforço da rede e as necessidades de capacidade firme.

Todas as alterações que descrevemos serão possíveis graças à crescente digitalização dos nossos sistemas energéticos. Para a transição para o zero líquido, a flexibilidade da procura será essencial, para que as necessidades de certos consumidores industriais possam ser reduzidas em momentos de baixa oferta para assegurar a disponibilidade para sistemas e aplicações críticas. Para conseguir esta flexibilidade, é essencial conhecer e interagir com os recursos "por detrás do contador", para os quais os dados granulares não têm estado disponíveis nas grelhas de distribuição até agora.

A Consciencialização, a outra peça do puzzle

No novo mercado que começa a emergir, a rede é mais importante do que nunca. Embora já fosse um sistema altamente sofisticado de gestão de energia, até agora, este fluxo tem sido na sua maioria unidirecional. Numa nova fase em que emerge a figura dos "prosumers", será necessária uma grelha robusta e inteligente capaz de gerir um fluxo bidirecional. A tecnologia desempenhará obviamente um papel fundamental nesta mudança, mas deve ser acompanhada por uma mudança de mentalidade, que conduzirá a um utilizador mais consciente do funcionamento do mercado energético, bem como a indústrias e governos que aceitam o papel do consumidor na estabilidade da rede.

Apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos nos últimos anos para provocar mudanças reais, os progressos continuam a ser lentos. Para alcançar resultados concretos, será necessária inovação e coerência política para facilitar às empresas e indivíduos a interação com a rede de forma mais inteligente. Para as empresas, além disso, a adoção de novas abordagens à gestão da energia torna-se imperativa para alcançar os seus objetivos de sustentabilidade.

Contudo, devemos estar conscientes de que estas mudanças não serão imediatas, uma vez que requerem uma mudança radical tanto na tecnologia como na economia das infraestruturas críticas de hoje. E a obtenção dos benefícios da flexibilidade exigirá a implantação de sistemas inteligentes, bidirecionais e distribuídos em grande escala. A este respeito, uma regulamentação clara para a implantação e integração dos ativos de resiliência será a chave para alcançar uma rede elétrica fiável, segura e à prova de futuro.

Marcos Fábregas-Dittman, Country Director de Eaton Iberia