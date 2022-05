O futuro da indústria seguradora não se faz sem tecnologia

A pandemia virou o nosso mundo do avesso e revolucionou vários setores de atividade. O consumidor já não é o mesmo e tornou-se mais exigente, com uma ligação ao digital muito mais profunda. No caso da indústria seguradora, uma das mais antigas e tradicionais do mundo, ainda muito pode ser feito. E a tecnologia pode contribuir, em grande medida, para esta evolução.

Todos fomos afetados, de uma forma ou de outra, pela pandemia de covid-19. Tal é especialmente verdade no caso da indústria seguradora, que obrigou as empresas a reavaliarem os seus modelos de negócio e a repensarem a sua estratégia digital. O comportamento do consumidor foi altamente impactado. É aqui que ganha maior relevo o papel da experiência, que se quer cada vez mais personalizada, idealmente tanto física como digitalmente.

O estudo recente "Indústria Seguradora: What"s Next?" aponta que, embora com todos os desafios, o futuro desta indústria é promissor. Transformação digital, cibersegurança, blockchain e talento são alguns destes principais desafios, em que se contempla a necessidade de as seguradoras modernizarem as suas operações e reavaliarem os seus sistemas, independentemente das tecnologias utilizadas. A atenção reforçada pela segurança cibernética é fulcral para que exista uma infraestrutura digital que seja verdadeiramente robusta e ágil.

E que tendências nos espera o futuro próximo para este setor? Personalização, sustentabilidade, inteligência artificial e automação são eixos fundamentais e que, certamente, terão ainda mais relevância. A tecnologia pode ser um facilitador de inovação para que as seguradoras se tornem mais relevantes para os seus clientes, contribuindo para que apresentem produtos e serviços disruptivos e diferenciados.

A revolução digital tem conquistado cada vez mais terreno nos últimos anos. E algo é certo: é impossível voltar atrás neste caminho. A tecnologia já assume um papel importante na nossa sociedade, nas nossas empresas e nas nossas vidas pessoais. O mais provável é que tal só venha a aumentar, pelo que é fundamental tirarmos o máximo partido do que a tecnologia tem para nos oferecer. Porque esta é uma oportunidade que ninguém pode desperdiçar.

Sérgio Viana, Partner & Digital Xperience Lead da Xpand IT