O futuro da segurança é a proteção integral das pessoas

A perceção do conceito de segurança mudou. Se no passado a prioridade era proteger bens materiais (casas ou negócios), atualmente o conceito foi alargado a uma sensação de segurança das pessoas, sejam família ou colaboradores. A necessidade de proteger pessoas, muito além dos bens materiais, generalizou-se e as empresas de segurança têm vindo a acompanhar e a evoluir neste sentido. Este processo passou sobretudo pela evolução tecnológica dos sistemas de alarmes, com o intuito de alargar o seu âmbito de atuação e abrangência geográfica. Aos conhecidos sistemas anti-intrusão adicionaram-se soluções de conforto e de proteção pessoal, dentro e fora de portas. Os alarmes converteram-se numa commodity, tal como é a Internet.

Mas esta nova condição dos sistemas de alarmes eleva as expectativas em termos de evolução para um futuro que se avizinha bastante próximo. A proteção integral das pessoas será feita a vários níveis, em várias frentes, e em várias circunstâncias.

A humanização da tecnologia será um dos fatores fundamentais no que diz respeito à segurança do futuro, em especial com o desenvolvimento de sistemas intuitivos que se podem adaptar ao estilo de vida do cliente e que nunca se desligam. O objetivo é antecipar os acontecimentos antes que estes ocorram. Para este fim, aspetos como a biometria da voz, o reconhecimento facial e gestual, assim como outros elementos que garantem a segurança, revelam-se fundamentais. É essencial, no entanto, que a tecnologia apresente uma interação intuitiva com o sistema e com o indivíduo.

Por outro lado, sabemos que atualmente os sistemas de segurança já tiram partido da tendência dos wearables, como por exemplo relógios de pulso que monitorizam alertas e emitem alertas automáticos em caso de emergência, partilhando a geolocalização do utilizador. Até há pouco tempo era impensável ter um sistema de alarme wearable que nos pudesse proteger contra qualquer acontecimento imprevisto, algo que agora se tornou uma realidade. Mas os wearables poderão dar lugar a dispositivos de visão por computador, que reconhecerão os pedidos de socorro através de gestos ou estados de ânimo. Isto é particularmente importante em grupos como idosos que necessitam de sistemas de segurança adaptados às suas necessidades e, sobretudo, de uma vigilância permanente.

A segurança do futuro também envolve a utilização de alguns dispositivos que já fazem parte da nossa realidade diária, como os drones. Tudo parece indicar que em breve os drones poderão ser utilizados dentro de casas para realizar patrulhas de vigilância, da mesma forma que um robô de limpeza é agora capaz de realizar um mapeamento virtual. Em geral, o objetivo é que a tecnologia seja adaptada à vida do utilizador e que seja o mais discreta possível. Neste sentido, inovações como a visão térmica para detetar intrusos, sistemas anti-inibição IoT, nanosensores imersos em paredes e pavimentos e tecnologias relacionadas com reconhecimento de voz ou aprendizagem de som, entre outras ferramentas, já começam a ser aplicadas.

O futuro da segurança é estar mais ligado. Graças à tecnologia colaborativa que, através de software, plataformas ou serviços, permite que os dispositivos comuniquem entre si, a segurança vai ser mais alargada a outros espaços geográficos, maximizando a eficácia dos seus serviços relativamente a pessoas e até mesmo a cidades. É precisamente aqui que o conceito de smart cities se associa à segurança, perspetivando-se o desenvolvimento de mecanismos que tornem as cidades mais seguras. De facto, as smart cities serão fundamentais para o desenvolvimento deste novo conceito de segurança mais global, com a instalação de dispositivos ligados através de uma rede móvel que monitoriza a cidade e protege os seus cidadãos. O desafio das empresas de segurança líderes será a integração completa de múltiplos componentes no sistema de alarme, trabalhando com base no que conhecemos como Internet of Things.

Em suma, podemos afirmar que o futuro da segurança passará por uma mudança da nossa envolvente que, suportada pela inovação tecnológica, desempenhará um papel fundamental na sociedade, passando a ser definida como a proteção integral das pessoas, estejam onde estiverem.

Marta Alves, Diretora de IT da Securitas Direct