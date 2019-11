O futuro dos Mellos é a nossa desgraça

Num princípio de noite, passaria Alfredo da Silva pela Praça de Espanha quando viu que havia uma festa, um cocktail, na embaixada. Mandou o motorista virar o carro e foi perguntar ao embaixador espanhol: uma festa? E quando é que me pagam o que devem? Enquanto não pagarem, levo este quadro! E conta-se que, teria trazido o primeiro quadro que encontrou debaixo do braço. Em boa verdade, ninguém sabe ao certo da veracidade desta história repetida muitas vezes nos salões de Lisboa. Todavia, assenta numa verdade indesmentível: Alfredo da Silva emprestou dinheiro à Espanha de Franco a pedido de Salazar. A CUF era o grande potentado industrial e económico, e durante décadas serviu de modelo à industrialização e ao regime.

O mais interessante é que foi uma família que viu mais além, teve um pensamento estratégico, mesmo antes de Porter ou as suas teorias passarem a livro. Alfredo da Silva era uma espécie de homem providencial que pensava transversalmente e verticalmente todos os seus negócios. Garantindo que, do princípio ao fim, os seus produtos apenas precisariam das suas empresas para os produzir.

Esquecido da história foi Manuel de Mello, seu genro, que veio dar nome à família e ao grupo. Manuel de Mello foi mais do que um rico genro para dar estatuto, foi um homem que perante a doença do sogro e o futuro incerto, apostou numa gestão profissionalizada. Apostou em quadros de decisão que trouxessem uma nova forma de ver os negócios. Coisa pouco natural numa época em que o mundo dos negócios girava em torno de amizades e compadrios. Esta mudança, fez com que o Grupo Mello, ou Grupos Mello (os seus filhos mais tarde começaram a correr separados em parte dos seus negócios), tivessem sempre uma visão estratégica de procurar onde investir deixando de se cingir à indústria. Apostaram nos químicos, nos óleos e margarinas, engenharia naval, banca, seguros. No azeite. Nas casas para seniores com cuidados continuados. Nos Hospitais e na prestação de cuidados de saúde. Nas auto-estradas!

A verdade é que, em todos esses negócios, quase sempre deram o primeiro passo, First-mover Advantage, e isso foi fundamental para o sucesso e crescimento.

O que foi pensamento estratégico e o que foi fruto do acaso? Nunca saberemos nem ficará na história. Os Mellos foram apostando no crescimento orgânico. E investiram muito, recorreram ao endividamento quase fazendo perigar o futuro.

O sucesso empresarial, na espiral especulativa da Primavera Marcelista, deu origem à ilustrativa cantilena: “Oh, meu Portugal tão lindo, oh, meu Portugal tão belo, metade é Jorge de Brito, metade é Jorge de Mello.” Jorge era o elemento mais exuberante, numa família que sempre optou pela descrição e uma comunicação frugal de apenas factos consumados.

O curioso é que, muitas vezes, a história de um grupo com tantos anos de existência acaba por se rescrever. A grande aposta nos hospitais e nos serviços de saúde, é uma continuidade histórica do modelo social da Companhia União Fabril e de uma grande obra social, típica dos grupos industriais do pós-guerra na Europa, que serviu de modelo a outros empresários do regime.

Os serviços do velho hospital na Infante Santo cresceram, modernizaram-se e com o tempo tornou-se num portfólio enorme. Para trás foram ficando os negócios que perdiam tracção. Como sempre, chegou mais uma vez o momento de tomar decisões, e numa estratégia empresarial, o grupo Mello vai vender a sua Cash-Cow. A sua galinha de ovos d’oiro. Essa espécie de “nova commodity” em que se tornaram as auto-estradas. Um serviço essencial, com preço imposto pelo mercado, que garante uma enorme fonte de rendimentos regulares. A Brisa sempre serviu para pagar dívida e investir noutros sectores de negócio.

A pergunta é se a aposta de futuro se deve sobrepor a uma tão boa fonte de rendimento presente? Prepare-se que a resposta dói: a aposta de futuro da família Mello assenta na nossa desgraça! No envelhecimento da população. Nos problemas latentes de um serviço nacional de saúde que está a ficar sem respostas, apesar de ainda ser uma referência internacional.

As conclusões e a visão estratégica empresarial do Grupo Mello é a percepção de que estamos num beco sem saída. Sem crescimento da população activa. Com o envelhecimento acentuado. Com um enorme aumento das necessidades no campo da saúde. A única coisa feliz em todo este cenário é simples: a esperança de vida todos os dias avança um pouco mais.