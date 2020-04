O governo esqueceu-se das startups?

Pode um país, no meio desta crise inédita e de dimensão ainda incomensurável, abdicar das empresas que mais conhecimento incorporam e que maior capacidade tecnológica têm? Pode, mas é um erro que custará caro.

Compreende-se que as primeiras medidas do governo se tenham destinado às empresas mais tradicionais, pois representam a maior percentagem de empregos e na proteção do maior número possível de pessoas. O que não se entende é que por parte dos responsáveis governativos, após várias semanas em crise, não seja dada nenhuma indicação, nenhum sinal, nenhuma palavra relativamente às medidas para ajudar as startups! A realidade é que ainda não existe qualquer medida!

As startups têm características específicas que as distinguem das empresas tradicionais. A sua função é criar desenvolver produtos ou serviços diferentes, inovadores e de valor acrescentado, com abordagens “fora da caixa”, que, quando chegam ao mercado têm ainda de se bater com os poderosos incumbentes. Os mercados reconhecem o seu potencial e valor, mas consideram-nas investimentos de risco, pois tal como nos meios científicos, de onde a maioria surge, fazem-se muitas tentativas para alguns sucessos. Por causa desse perfil de risco não são financiáveis pela banca. É assim ainda mais dramático que as medidas até agora apresentadas pelo governo não contemplem, outras, dirigidas especialmente às startups.

É certo que representam muito menos empregos que a média das empresas portuguesas. É certo que o ecossistema é ainda pouco desenvolvido, fruto do pequeno e pouco dinâmico mercado de capital de risco (venture capital) nacional. Mas também é certo que os seus recursos humanos têm produtividade muito superior à média nacional e os níveis de inovação que incorporam os seus produtos e serviços estão, por norma, muito à frente da grande maioria das empresas portuguesas, incluindo as grandes. Ninguém tem já dúvidas de que o pós-crise será mais digital do que nunca, acomodando novos paradigmas de trabalho e de consumo. Quais as empresas que melhor “navegam” nesse meio digital? As startups, claro.

As startups são as mais adaptadas para explorar as inevitáveis mudanças de comportamentos e hábitos dos consumidores que ocorrerão em todo o mundo como consequência do covid-19. Tirarão vantagem, criarão valor, expandir-se-ão internacionalmente, pois quase todas trabalham em soluções para problemas globais. Não haja dúvidas de que muitas das empresas que serão relevantes globalmente durante a próxima década são agora startups, forjadas nos novos paradigmas resultantes desta crise. Se nada for feito já para ajudar as startups domésticas, nenhuma fará parte desse grupo de sucesso, pois muitas das melhores morrerão nestas próximas semanas.

É até interessante verificar que a manutenção de alguma produtividade e da qualidade de vida no confinamento forçado e urgente a que todos temos estamos submetidos só tem sido possível através da utilização de tecnologias avançadas, robustas, mas de utilização simples, produzidas por empresas que são ou eram startups há bem pouco tempo. Sem as startups não existiriam ferramentas de alcance global, disponíveis através da cloud ou dos smartphones. Em suma, sem as startups a nossa vida seria bem pior durante esta crise.

Por tudo isto, é chocante não saber, ao fim de todas estas semanas, como pensa o governo ajudar as startups a sobreviver. Como pensa permitir-lhes acesso imediato à liquidez de que tanto necessitam. E, reafirme-se, as soluções que necessitam não são nem podem ser as que foram apresentadas para as empresas tradicionais.

França, Alemanha, Estónia e muitos outros países desenvolveram rapidamente medidas específicas para as startups, às quais alocaram meios financeiros consideráveis. Em Portugal o silêncio do governo, mas também de quase todas as entidades políticas e as ligadas ao empreendedorismo tecnológico e que dele beneficiam, é ensurdecedor! Não se ouve um único responsável: de uma universidade, de uma aceleradora de startups, da Startup Portugal, do IFD, da PME Investimentos, da Portugal Ventures, do IAPMEI, da ANI, da oposição, da imprensa, do comentário político. Nem um, nem que seja apenas para lembrar, interceder, tentar ajudar. Mas em novembro lá estarão todos outra vez, por alturas da Web Summit, caso o problema da covid-19 fique resolvido a tempo desse evento, a lembrar-nos do seu papel “vital” para o sucesso do ecossistema português.

Deixar morrer as startups será para a economia, o mesmo que se no meio de um naufrágio se deixassem morrer os mais jovens para salvar os mais velhos. Será hipotecar o futuro do país, deixar-nos mais uma vez dependentes e pobres, apenas com negócios de pouco valor acrescentado e ultrapassados já por quase todos os países do leste europeu.

Teremos à saída desta crise enormes oportunidades económicas à espera por esse mundo fora, pois existem em Portugal, neste momento, muitas startups com os empreendedores e as equipas mais competentes que o país tem (não, não são uns miúdos a brincar às empresas, são núcleos constituídos pelos que mais estudaram e melhor se prepararam neste país para exercerem uma profissão, com muitas relações e muita ambição internacional).

É um erro deixá-las a agonizar, pois quando chegar a altura certa, quando a sua capacidade for necessária, já não existirão ou estarão a “lamber as feridas”.

Se após a crise muitos dos jovens e menos jovens, dos mais bem preparados do país e que agora trabalham em startups, emigrarem por terem perdido os seus empregos e empresas, lembrem-se nessa altura que agora os ignoraram. Irão gerar valor e impostos para outros países, pois a luta por captar talento e capacidade será ainda mais feroz com todas as empresas a quererem recuperar mais rápido e melhor da crise, e deixar-nos-ão, aos portugueses, mais fracos e incapazes de enfrentar os novos e enormes desafios.

Deve ser um desígnio nacional apoiar as startups, pois são tão importantes para o país como a produção de ciência, da qual extraem valor económico acima da média. É urgente. Precisam de medidas que lhes tragam liquidez, já, pois daqui a poucas semanas será tarde demais.

Alguém ouve? Há alguém, com responsabilidade, capaz de dizer e fazer alguma coisa?

Paulo Ferreira dos Santos é empresário