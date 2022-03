O herói improvável da guerra na Ucrânia

"A ética é estar à altura daquilo que nos acontece", escreveu Gilles Deleuze. Em tempo de guerra, algo que não julgámos ser possível ver às portas da Europa, ética e coragem não era o que esperávamos do comediante-tornado-político que lidera a Ucrânia.

Mas foi precisamente isso que tivemos. Volodymyr Zelensky, que chegou ao poder em 2019 e se viu quase de imediato embrulhado no braço-de-ferro que levou ao primeiro impeachment de Donald Trump no Estados Unidos, ascendeu como herói improvável desta guerra impensável.

A sua recusa em ser evacuado da capital Kiev, dizendo que precisava de munições, não de uma boleia, foi um assomo espantoso de coragem. A forma hábil como tem usado as redes sociais está simultaneamente a galvanizar as hostes ucranianas e a prejudicar o esforço de desinformação russo, que pretendia "vender" o governo do judeu Zelensky como um antro de neo-fascistas genocidas.

É surpreendente a forma como o presidente ucraniano conseguiu torcer a "desinformatia" e não se deixou entrar no papel de bicho papão que lhe estava atribuído como parte da narrativa que ia justificar a invasão. Ao invés disso, Zelensky assumiu o papel de herói. Se desaparecer, for capturado ou assassinado, tornar-se-á um mártir. E como me disse a brilhante cientista política luso-americana Daniela Melo, professora na Universidade de Boston, tudo o que uma insurreição precisa é de um mártir. É algo que Vladimir Putin não quererá ver acontecer.

A forma estratégica como Zelensky está a usar as redes sociais e a atenção dos meios de comunicação parece até ter influenciado a rapidez da resposta do Ocidente à invasão. Tornou-se impossível escapar às imagens de um presidente acossado, pegando em armas, dizendo aos aliados que talvez não voltariam a vê-lo vivo.

Tornou-se muito difícil fingir que isto não é nada connosco e que podemos continuar como se nada fosse, continuando a tratar a Rússia como parte do mundo civilizado e não como um país que invadiu, sem provocação, um estado soberano.

Antes da eclosão real da guerra, ouvi comentadores a dizerem que a Ucrânia tem um governo corrupto e não é propriamente o paladino da democracia que o Ocidente vai querer defender. Isto podia até ser uma caracterização verdadeira do país (ou não!), mas era irrelevante e continua a ser. O que queriam dizer esses comentadores? Que só se defendem as vítimas perfeitas?

Que se o governo do país invadido não for flor que se cheire, podemos deixá-lo arder? Que as acções de um estado invasor devem ser avaliadas conforme o grau de qualidade que atribuímos à democracia vitimizada?

Nada disto faz sentido, e foi isso que a personalização do conflito através de Volodymyr Zelensky nos mostrou, como uma chapada violenta perante a dormência ocidental. A humanização daquelas pessoas, deixadas à sua sorte perante um invasor muito mais poderoso, activou em nós um sentimento de empatia e solidariedade que nos deixa a pensar - aquilo que nos separa deles é a sorte.

Sorte de termos nascido noutra geografia, sorte de estarmos na NATO, sorte de fazermos parte da União Europeia, sorte de não termos vizinhos megalomaníacos.

Esta é, talvez, a primeira guerra a que verdadeiramente assistimos em directo, que nos chega aos olhos e ouvidos pelo dispositivo mais pessoal que temos, o smartphone. Não é o único conflito que está a acontecer no mundo e outros, infelizmente, não têm conseguido a mesma atenção e simpatia mundial. Mas isso não é justificação para cruzar os braços.

Não se corrige um erro deixando que todos os outros aconteçam. Mesmo que haja uma história muito problemática com as acções militares dos Estados Unidos e da NATO, mesmo que o fundamento da invasão do Iraque tenha sido falso, isso não absolve o Ocidente de fazer o que puder para ajudar a Ucrânia a manter a sua soberania territorial. Aqui não há dois lados.