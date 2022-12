O IAPMEI e a atratividade do Estado

O tecido empresarial está preocupado com o impasse no IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação. O presidente deste organismo, Francisco Sá, encontra-se em regime de substituição desde fevereiro de 2021. E, apesar de já ter sido aberto concurso para o cargo, em julho último, ainda não foi escolhido um sucessor. Acresce que também o cargo de vice-presidente, criado em maio, continua por ocupar.

Entretanto, Pedro Cilínio, o responsável pela análise das candidaturas a apoios e pelos respetivos pagamentos às empresas, foi nomeado secretário de Estado da Economia. O IAPMEI perdeu, assim, um elemento importante na relação deste organismo com o tecido empresarial.

Há, portanto, fundadas razões para a preocupação dos empresários. O IAPMEI é um dos principais parceiros das empresas em processos de investimento, dependendo em boa medida deste organismo a execução dos incentivos europeus à competitividade, inovação e emprego. Cabe ao IAPMEI a abertura e apreciação das candidaturas a apoios à economia, a verificação do cumprimento dos projetos e a concretização dos pagamentos às empresas, nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ora, como é do domínio público, os incentivos geridos pelo IAPMEI tardam a chegar às empresas. Há atrasos no lançamento das call e o ritmo de análise das candidaturas e eventuais reclamações, de acompanhamento dos projetos e de atribuição das verbas não se compadece com as necessidades e expectativas de financiamento das empresas. Segundo o Expresso, o IAPMEI só libertou, até agora, cerca de 1% (30 milhões de euros) dos 2,3 mil milhões de euros de apoios às empresas que gere no quadro do PRR.

Provavelmente, o IAPMEI não tem só carências ao nível diretivo, mas também falta de pessoal qualificado para dar andamento aos processos de execução dos seus sistemas de incentivos. Um problema que decorre, porventura, da pouco atratividade que os organismos públicos têm para quadros muito qualificados e especializados, em particular no que respeito às remunerações, por comparação com funções similares no setor privado.

Importa solucionar o impasse que se vive no IAPMEI e atender a situações semelhantes noutros organismos públicos com forte impacto no tecido económico e social. Também no Estado é preciso atrair e fixar talento, sob pena de não termos boas políticas e serviços públicos em setores fundamentais.



Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários