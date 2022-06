O impacto da subida da inflação e dos juros no Imobiliário

Nesta semana o BCE confirmou uma subida das suas taxas de juro diretoras em 0,25 p. p, como resposta ao aumento generalizado da inflação verificada na zona Euro e que se projeta atingir 6,8% este ano para cair para 3,5% em 2023, atingindo a meta de 2,1% em 2024.

Este movimento de subida das taxas de juro acontece principalmente em momentos de expansão económica e afetam de forma única e separada diversos tipos de ativos financeiros, como o mercado de ações e obrigações, mas também o mercado da dívida não apenas das soberanas mas também, e sobretudo, das empresas e particulares.

Embora o mercado imobiliário antes de 2020 já estivesse numa tendência essencialmente compradora em que a procura é superior à oferta, a pandemia veio acelerar e potenciar ainda mais esta tendência, levando a que o mercado visse aumentar os seus preços médios de venda, num período em que tudo faria prever que não acontecesse, o aumento da inflação e dos custos da construção foram o combustível para colocar ainda mais pressão na subida generalizada dos preços e é exatamente este fenómeno que a subida da taxa de juro pretende acalmar e controlar.

Um novo equilíbrio de mercado tende então a desenhar-se trazendo impacto para os diversos agentes de mercado, a análise das decisões torna-se mais crítica, mas sobretudo o conhecimento das tendências é um fator relevante e fundamental para tirar partido desta nova realidade.

Para os proprietários no curto prazo, este fenómeno da inflação, pode ser positivo já que aparentemente a nossa casa parece aumentar de valor, podendo-se retirar benefício deste acréscimo em algumas vendas realizadas.

Esta vantagem existirá até ao momento em que a saída de potenciais compradores do mercado se concretize quer pelo incremento das prestações bancárias quer pela perspetiva de aguardar por um momento mais vantajoso de compra, é esse momento em que se não nos adaptamos ao novo equilíbrio podemos ficar irremediavelmente fora do mercado e perder real valor na venda de uma casa.

Para os pequenos e micro investidores podem ser momentos favoráveis e trazer para cima da mesa os chamados arrendamentos de longa duração que terão com certeza retornos mais interessantes, já que o aumento das rendas anuais são tidos em linha com o aumento da inflação tornando por isso as rendas um dos meios de evitar a erosão que a inflação provoca, trazendo com certeza um novo dinamismo a este mercado impulsionado por estes micro investidores que podem encontrar nestes ativos imobiliário um refúgio apropriado para rentabilizar as suas poupanças.

Potencialmente negativos podem ser estes períodos inflacionistas para os promotores e investidores imobiliários sobretudo pelo aumento do custo da dívida. No combate à inflação o sistema bancário aumenta os juros associados aos financiamentos e aumentam a exigência de garantias disponibilizando menos liquidez aos potenciais projetos em avaliação. O aumento dos custos nos materiais de construção é outra desvantagem.

Entre um maior custo de financiamento e o custo adicional de construção, os novos projetos podem ser retardados e mesmo abandonados durante este período de maior inflação, colocando também pressão no valor dos ativos de suporte deste projetos como por exemplo numa diminuição do preço dos terrenos, um dos fatores mais importante que este grupo poderá ter em atenção é a gestão da variável tempo.

Em resumo, a inflação e a subida da taxa de juro podem impactar o investimento imobiliário de forma positiva e negativa, dependendo do tipo de investimento, do mercado específico e de vários outros fatores. Ter liquidez disponível pode ser fundamental para aproveitar as oportunidades, certifique-se que consulta bem o mercado e que sobretudo se prepara para o seu novo equilíbrio.

Gustavo Soares, Owner & Managing Director da ENGEL & VÖLKERS Porto