O impacto de más políticas públicas na produtividade, competitividade e dívida

1. Nos anos 2020 e 2021 (os últimos com dados disponíveis), a dívida pública bruta per capita ultrapassou o limiar de 26 mil euros, alcançando-se, assim, os valores mais elevados desde que há registo.

Para sermos justos, nessa análise é mais correto usar a dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas, já que esses depósitos são ativos e não passivos, como o resto da dívida. O montante desses depósitos quase triplicou a partir de 2011, com a vinda da Troika, e tem-se mantido elevado desde a sua saída, embora com algumas oscilações (em 2021, reduziu-se de forma significativa, passando para 15,5 mil milhões de euros no final desse ano, após 23,9 mil milhões de euros no final de 2020), funcionando como uma sinalização de capacidade de liquidez imediata para prevenir o impacto nas nossas yields soberanas de oscilações do mercado de dívida pública, uma prática positiva que foi mantida desde a experiência traumática do programa de ajustamento, mas que apenas é necessária devido à ainda elevada expressão da nossa dívida pública.

De qualquer modo, mesmo usando a dívida pública líquida de depósitos per capita, o valor é também muito elevado, correspondendo a 24,5 mil euros per capita em 2021 (significativamente acima dos 23,8 mil euros em 2020). Por conseguinte, a dívida pública por português corresponde a um valor bastante superior ao de um ano de rendimento médio declarado de IRS, que inclui as várias classes de rendimento (salários, pensões, rendas, juros, dividendos, mais valias) e, por isso mesmo, muito maior que um ano de salário bruto, que constitui o único rendimento da grande maioria dos portugueses, ao qual o Estado subtrai o IRS e os outros impostos. Não admira, por isso, que a dívida pública, tanto bruta como líquida de depósitos, corresponda a significativamente mais do que o valor anual do PIB (ou seja, à geração de riqueza num ano).

O rácio da dívida pública por residente, bruta ou líquida de depósitos, tem a vantagem de tornar mais percetível e mensurável por qualquer do cidadão quanto deve, em valor absoluto médio, em resultado da atividade dos sucessivos governos sufragados pelo conjunto dos eleitores (em particular, aquele que "chamou" a Troika), significando que esse valor se traduzirá em mais impostos a pagar no futuro, pela geração atual de portugueses e pelas vindouras.

2. Nos anos de 2020 e 2021, as balanças Comercial (bens e serviços) e Corrente regressaram (de novo) a saldos negativos, indicando que o país passou (de novo) a viver acima das suas possibilidades, importando significativamente mais bens e serviços do que exporta. Trata-se de uma trajetória que não é sustentável a prazo, pois irá gerar um défice externo expressivo (mais dívida externa) quando cessar o afluxo líquido significativo de fundos comunitários que são temporários, por definição, e que só se perpetuam em Portugal devido à incapacidade dos governantes em levar o país para patamares de nível de vida mais altos, para os quais deixa de haver fundos de coesão tão expressivos. Os valores dos fundos comunitários são registados na balança de Capital, cujo excedente permitiu compensar o défice da balança Corrente nesses dois anos, traduzindo-se, assim, num saldo externo praticamente nulo. Estas dinâmicas mantiveram-se em 2022, de acordo com os dados disponíveis.

Nos próximos anos, o excedente da balança de Capital deverá acentuar-se, com a maior execução do PRR e do Portugal 2030 (ambos atrasados), mas deverá tornar-se pouco significativo após o final do novo quadro financeiro plurianual, em 2030, tendo em conta que parte do dinheiro agora recebido, relativo ao PRR, é um adiantamento por conta de contribuições futuras para o Orçamento da União Europeia (UE), que se endividou no mercado para pagar os programas de recuperação dos Estados-membros e terá de os devolver no futuro. Como as propostas de novas fontes de receita da UE se afiguram bastante incertas e de montante certamente inferior aos novos e inúmeros desafios (clima, refugiados, ajuda à Ucrânia, defesa, etc.), que requerem mais despesa, já se está a ver que os tempos de aparente "generosidade" da UE para com Portugal deverão cessar após 2030. Digo aparente, pois apenas os mais distraídos não se aperceberam que, com a entrada na UE e a abertura de mercados, acabamos por perder sucessivamente mais dinheiro via importações do que recuperamos via exportações, devido ao défice estrutural da balança de Bens (apenas compensado a espaços quando as receitas do turismo aumentam muito), agravado no novo milénio pela concorrência da China, que colocou em evidência a reduzida capacidade competitiva das nossas empresas e a incapacidade das políticas públicas em a promover (nomeadamente, de reter e atrair talento e investimento para o país).

Contudo, as regras do jogo foram sempre claras e a culpa torna-se coletiva a partir do momento em que os sucessivos governos foram sufragados pelos eleitores.

Ou seja, a não ser que haja um aumento das contribuições dos países mais ricos para a UE e prossiga a "generosidade" para com Estados-membros que recebem há mais tempo fundos europeus com poucos progressos no nível de vida relativo (como é o caso de Portugal), o que é inverosímil, os atuais fundos disponibilizados a Portugal, de montante muito expressivo, constituem mesmo, desta vez, uma oportunidade irrepetível - diga-se, em abono da verdade, que alguns responsáveis políticos têm admitido isso mesmo, incluindo o Presidente da República, embora sem as explicações acima, que tornam mais clara essa mudança esperada de paradigma a partir do final da presente década.

Acresce que as receitas das exportações de turismo (já num novo recorde, acima do nível pré-pandemia) são muito instáveis por natureza (veja-se o que sucedeu na pandemia) e poderão já estar próximo de um limite de capacidade a vários níveis, nomeadamente por incapacidade aeroportuária - com a falta de uma solução para o reforço da capacidade aeroportuária em Lisboa -, ou devido aos efeitos do turismo na escalada de preços do arrendamento e imobiliário, tornando incomportável o custo de habitação para os portugueses nas metrópoles e demais áreas de pressão turística, agravado pelos juros mais altos, problemas a que o atual governo continua a não dar resposta atempada nem decisiva. Por outro lado, o desejado fim da guerra, que seria muito positivo, poderá ser prejudicial para o turismo nacional, que tem beneficiado da imagem de um destino seguro e distante do teatro de guerra. Os riscos associados à dependência excessiva do setor do turismo são por demais evidentes e demonstram a necessidade de uma maior diversificação da atividade económica e da aposta na reindustrialização.

Há, por isso, riscos notórios nas contas externas a curto, médio e longo prazos, que resultam de um défice estrutural ao nível da oferta, sobretudo de bens, refletindo a insuficiência de fatores de competitividade e políticas públicas inadequadas na sua promoção, desaproveitando anos a fio de fundos comunitários, ao contrário de outros países, como a Irlanda, que partiu de um patamar de nível de vida comparável ao de Portugal e hoje é um dos países mais ricos da UE. Infelizmente, tudo indica que esta última oportunidade dos fundos volte a não ser aproveitada para melhorar de forma decisiva e estrutural a economia portuguesa e a sua capacidade de geração de riqueza, instrumental para elevar o nível de vida e abater a dívida externa e a pública: PRR e PT 2030 atrasado, com pouca alocação às empresas e sem que se vislumbrem critérios de atribuição de fundos que levem a transformação estrutural decisiva.

3. Por isso, "contas certas" só mesmo na austeridade imposta às famílias e empresas para o cumprimento da regras orçamentais da UE (défice e dívida), que estão suspensas, impondo sacrifícios relativamente superiores ao resto da UE, onde a maioria dos países da UE está a aproveitar a suspensão das regras para uma mitigação mais significativa e eficaz dos impactos da guerra e da inflação associada, incluído países com rácios de dívida pública no PIB semelhantes ou mesmo superiores ao nosso.

Acresce que as reformas estruturais em Portugal permanecem "congeladas" e, assim, as instituições mantém-se as desenhadas para operar num tempo passado, bem distinto do atual, caracterizado por mudanças constantes, a nível tecnológico e da envolvente de negócios (particularmente adversa e incerta nos dias que correm, como bem sabemos).

Pelo contrário, iniciativas recentes do governo, aparentemente com bons intuitos, como a Agenda do Trabalho Digno e o recente Acordo de médio prazo para o aumento de rendimentos, negociados em sede de concertação sociais, introduzem fatores de rigidez e custos acrescidos a nível laboral que prejudicam as empresas e acabam, por se voltar, a prazo, contra os trabalhadores (se levarem a um desincentivo na contratação ou mesmo ao fecho de empresas). O saldo parece ter sido suficiente para os representantes dos empresários assinarem o referido acordo de rendimentos, mas há sérias dúvidas da efetividade das medidas do governo em favor das empresas (como a redução do IRC para empresas que aumentem salários, com condições que não tornam o suposto incentivo atrativo, tornando-o ineficaz), pelo que é pouco realista supor que as empresas consigam aumentar significativamente os salários, em linha com o acordo, numa conjuntura tão difícil e incerta, para mais sendo os aumentos voluntários. Não admira, por isso, que os representantes do patronato tenham todos referidos que as medidas em favor das empresas eram "apenas o início" de um processo, uma sinalização. Vamos ver, no final, quem terá razão.

A tendência crescente da dívida pública e a (nova) deterioração da perspetiva das contas externas é concomitante com a estagnação institucional, a austeridade fiscal, o débil crescimento económico desde a adesão ao euro - incluindo nos últimos sete anos - e o envelhecimento demográfico, que torna a inversão do empobrecimento relativo numa tarefa cada vez mais difícil.

À entrada na então Comunidade Económica Europeia (CEE), Portugal era um país "pobre" no contexto europeu, mas o rápido crescimento económico entre 1986 e 1995 ou mesmo entre 1986 e 2002, quando o país cresceu, respetivamente, a taxas médias anuais de 4,04% e 3,74%, permitiu recuperar muito do atraso. O que se seguiu foi, no entanto, a estagnação económica, refletida, acima de tudo, no desempenho sombrio da produtividade, porque o país não se preparou para substituir a dinâmica do milagre económico do pós-CEE e até à adesão ao euro, por novas fontes de crescimento mais sustentáveis.

Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)