O impacto do pacote mais habitação para as famílias e proprietários em Portugal

Recentemente, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas que visam responder, em todas as dimensões, ao problema da habitação em Portugal. Mas qual será, efetivamente, o impacto para as famílias e proprietários?

Com um custo estimado de 900M€, estas medidas estão alicerçadas em 5 eixos principais: aumento da oferta de imóveis para habitação, simplificação de processos de licenciamento, aumento de casas no mercado de arrendamento, combate da especulação e proteção das famílias. De acordo com a Constituição, "todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, (...) que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar". O próprio Primeiro-Ministro afirmou, aquando da divulgação deste pacote de medidas, que "a habitação é uma preocupação central e transversal da sociedade portuguesa porque diz respeito a todas as famílias".

Entre as medidas anunciadas estão apoios diretos a rendas, suspensão de novas licenças para alojamento local (AL) e a reavaliação das existentes, o arrendamento forçado de casas devolutas em condições de serem habitadas e as obras coercivas em casas devolutas e a simplificação dos licenciamentos. Destas, algumas terão impacto direto na carga fiscal dos proprietários e das empresas.

No que diz respeito às mais-valias, no caso em que haja uma venda direta ao Estado ou ao Município, de imóveis destinados a habitação, haverá isenção de IRS e, no caso de venda de imóveis que foram herdados entre 2023 e 2024, haverá isenção de mais-valias na dedução de empréstimos de habitação própria e permanente do proprietário ou dos seus descendentes.

No caso do AL, além da suspensão de novas licenças e caducidade dos registos até 31 de dezembro de 2029, existe ainda um incentivo à mudança de imóveis de AL para o mercado de arrendamento, com a aplicação de isenção de IRS sobre as rendas até 31 de dezembro de 2029. No caso dos imóveis que permaneçam em regime de AL, haverá uma penalização para os proprietários, uma vez que será aplicada uma Contribuição extraordinária de 35%. Outra das medidas que poderá afetar estes imóveis, para efeitos de IMI, é que as casas em regime de AL deixam de beneficiar da redução do coeficiente de vetustez que acompanha a idade do imóvel, sendo sempre igual a 1, ou seja, como se o imóvel fosse sempre novo.

Para os proprietários que pretendam participar de forma voluntária neste projeto, aplicando aos seus imóveis rendas acessíveis, existem Benefícios Fiscais mais favoráveis, nomeadamente com a aplicação de taxa de IVA de 6% nas obras de construção ou reabilitação, bem como isenção de IMI por três anos (prorrogável por mais cinco) e isenção de IMT na aquisição para reabilitação. Além destes, o contribuinte poderá também beneficiar de redução de 28% para 25% da taxa especial de IRS sobre as rendas, ou, no caso de contratos de maior duração (superior a 20 anos), baixa de 10% para 5%.

A simplificação dos licenciamentos é um dos temas mais importantes para os investidores, uma vez que os projetos de arquitetura vão passar a ser licenciados apenas com base no termo de responsabilidade dos projetistas e as entidades públicas serão penalizadas no caso de atrasos na emissão de pareceres, o que irá agilizar os processos de licenciamento. Esta medida prevê, ainda, a isenção de IMI dos terrenos para construção de habitações cujo procedimento de controlo prévio para obras de construção já tenha sido iniciado junto da entidade competente, mas sem que tenha havido ainda decisão final, expressa ou tácita, do procedimento.

No caso de conversão de imóveis de comércio e serviços em habitação, este poderá ser feito de forma automática, dispensando-se a revisão de planos de ordenamento do território ou da licença de habitação, desde que aplicados a habitação de custos controlados.

Estas são algumas das medidas que vêm tentar combater um flagelo que se tem vindo a agravar em Portugal e precisa de ser atenuado com a maior urgência possível. No entanto, importa reforçar algo que o Presidente da Ordem dos Arquitetos referiu no seu parecer: "Fala-se de "Mais Habitação", mas devemos pensar em "Mais e melhor habitação", pelo que estas medidas deverão ser aplicadas de forma cautelosa e conscienciosa, a fim de atingir os pressupostos a que se destina este Pacote de Medidas.

Carla Quitério, Property Tax Principal na Ayming Portugal