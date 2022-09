O importante papel da imprensa na publicidade

Nas últimas semanas poderão ter visto uma campanha de anúncios de página inteira da Google nomeadamente em jornais e revistas portugueses. O tema da campanha é promover o serviço Google News sob o lema "Encontre notícias relevantes em que possa confiar. Com o Google." O serviço Google News resulta de acordos estabelecidos pela Google com meios de comunicação de todo o mundo. As notícias apresentadas a cada utilizador, identificadas com o suporte onde foram originalmente publicadas, são configuráveis, por exemplo, por áreas de interesse, localização, destaques noticiosos, sendo que cada pessoa tem uma área onde pode fazer uma seleção ainda mais fina do que lhe interessa ler.

Falo deste tema porque a Google, uma das maiores empresas mundiais em termos de captação de investimento publicitário, não hesita em recorrer a meios tradicionais para chamar a atenção para os seus produtos. E, se a Google o faz é porque acredita que pode ter resultados, ou seja, consegue contactar potenciais futuros utilizadores. Ora na realidade este é um tema em que vale a pena pensar. Desde há uma década o investimento em publicidade online tem vindo a crescer e hoje em dia anda, nalguns países, a par com o bolo captado pela televisão, e noutros, como em Portugal, é o segundo maior meio, à frente da rádio, imprensa ou outdoor. Alguns anunciantes foram levados a pensar que uma campanha online, com alvos selecionados e bem planeada do ponto de vista tecnológico, substitui outros meios. O que a campanha da Google faz é levar-nos a pensar que a complementaridade é importante.

Um dado a ter em conta é que o universo online está a ter uma crescente tendência de fragmentação entre redes sociais e uma multidão de sites e aplicações. Ora para alcançar uma cobertura razoável neste panorama de fragmentação o investimento necessário já não é pequeno - e longe vai o tempo em que as campanhas online eram baratas, comparadas com outros meios. Hoje para se alcançar uma boa cobertura o investimento já é considerável e o facto de o alcance orgânico das redes sociais ser muito diminuto obriga a que quem lá quer comunicar de forma efetiva o faça pagando, e de forma continuada. Mas, quando falamos de uma campanha publicitária, além da componente orçamental, há que ter em conta o objetivo pretendido. Por exemplo, se para fomentar vendas de determinados produtos ou anunciar campanhas comerciais o online funciona muito bem, já para criar marca, posicionar ou ganhar notoriedade é sempre necessário complementar o online com suportes tradicionais. Já pensaram que existe certamente alguma razão para as marcas de luxo continuarem a investir em publicidade em jornais e revistas?

O mesmo se pode dizer de automóveis, no lançamento de novos modelos, apesar da importância que o digital tem hoje na escolha de viaturas. Um estudo recente de um organismo britânico que estuda as tendências da publicidade reconhece que a publicidade em imprensa tem um bom retorno sobre o investimento efetuado pelos anunciantes e cita casos em que a combinação de publicidade em imprensa com publicidade em televisão duplica a eficácia do contacto em TV, enquanto a combinação da publicidade em imprensa com publicidade online faz aumentar quatro vezes a eficácia global da campanha.

A realidade é que a publicidade em imprensa amplifica o alcance da publicidade noutros meios além de ter um importante papel de posicionamento. Rufus Olin, o CEO da Newsworks, uma entidade britânica ligada aos editores de imprensa, vai ainda mais longe: "fazer uma campanha sem incluir a imprensa é como querer fazer um bolo sem fermento".

Manuel Falcão, SF Media