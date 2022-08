O interior é que conta - também nos carros

Sabe quanto tempo passa dentro do seu carro? Se estiver em Lisboa, são cerca de 54 horas ao longo do ano, segundo o Scorecard da INRIX. Estamos a falar de quase três dias perdidos em viagens de rotina, preso no trânsito ou à espera de que o semáforo fique verde para avançar.

A nível mundial, passamos mais tempo na estrada do que em anos pré-Covid, revela o Tomtom Traffic Index. Por este motivo, também as tendências e preferências dos condutores se estão a alterar, refletindo uma valorização do interior do carro e do seu design, em oposição à ideia clássica da máquina.

Segundo um estudo realizado pela McKinsey, há elementos que estão a transformar a vivência na cabine do veículo e soluções que promovem conectividade e conforto, criando experiências singulares para todos os passageiros. Num cenário onde o carro se assume como "casa fora de casa", há um foco no utilizador como compasso orientador para os desenvolvimentos tecnológicos na indústria, que se está a transformar para responder a estas tendências.

O entretenimento no interior do automóvel tem ganho adeptos e impulsionado a inovação automóvel. Hoje, podemos contar com ecrãs que nos permitem ver filmes ou colocar os desenhos animados favoritos dos mais novos, enquanto reclinamos ou aquecemos o assento para maior conforto, trazendo para o seu interior a experiência que temos na nossa sala de estar.

Os painéis interativos, onde antes só conseguíamos ver as horas, podem ser conectados com aplicações práticas para o dia a dia através da ligação sem fios ao nosso smartphone. À possibilidade de fazer chamadas de voz ou tocar a nossa playlist favorita, unem-se novas funcionalidades que acionamos ainda antes de entrarmos no carro ou sem clicar em qualquer botão tradicional e que nos permitem decidir a forma como queremos fazer cada viagem.

Ao mesmo tempo, a crescente atenção dada ao desenvolvimento do interface que conecta carro e condutor coloca o utilizador no centro destes desenvolvimentos tecnológicos. Enquantos as opções de interação e personalização se tornam mais completas, o sistema interativo deve ser pensado para permitir uma interação ágil e menos complexa, permitindo assim que o veículo se torne, sem esforço, uma extensão dos passageiros, do seu estilo de vida e da sua personalidade.

Diversão, arte, conforto, entretenimento ou relaxamento: queremos e já podemos encontrar tudo dentro dos veículos. A valorização da experiência e do design continuarão a marcar as tendências de consumo, potenciando a criação de soluções disruptivas num setor onde a componente humana é valorizada sobre a máquina, e que vão continuar a marcar a inovação na mobilidade.

Rui Salabert, CTO na Critical TechWorks