O inverno está mesmo a chegar

Outubro de 2020. Será então o princípio do fim. Não é que o país esteja a viver um bom momento – ainda que por fatores globais e de efeitos generalizados -, a crise já se instalou em pleno e temos todos os números que quisermos, do PIB à dívida, passando pelas exportações de bens e serviços e pelo desemprego real, a comprová-lo. Mas quando o verão terminar virá logo o inverno. E será o inverno mais rigoroso de que há memória.

Esgotadas as medidas mais imediatas de apoio à economia – generosas e bem necessárias, do lay-off simplificado às moratórias – e, na visão mais otimista possível, com a enxurrada de fundos europeus a um trimestre de distância, o final deste ano virá carregado de problemas. Com as contas normais para pagar, acrescidas das prestações atrasadas nos últimos meses e com as receitas reduzidas a uma fração do que tinham previsto, milhares de empresas vão colapsar, o desemprego vai disparar, os rendimentos dos portugueses vão reduzir-se brutalmente. E nos casos em que isso não aconteça, a cautela vai empurrar-nos mais para a poupança do que para o consumo, fortalecendo o ciclo depressivo da economia. E desta vez, a entrada de dinheiro através de investimento estrangeiro e a possibilidade de procurar melhores oportunidades, mesmo que temporariamente, lá fora dificilmente farão parte de uma solução visível.

Não é pessimismo, o quadro é verdadeiramente negro. E quando apenas o investimento público se afigura capaz de estancar alguma parte desta destruição, a esperança de uma luz ao fundo do túnel torna-se ainda mais distante. Se não houver cautela nestas grandes obras, arriscamo-nos a acabar este ciclo ainda pior do que começámos, com o buraco da dívida ainda mais profundo e as novas gerações comprometidas.

Cabe-nos a nós, cidadãos, comunidade, sociedade, zelar para que haja exigência e critério nesse momento, mas também responsabilidade quando for finalmente aberta a torneira dos fundos europeus. Mas também se nos exige solidariedade para ajudar o país a passar os meses mais difíceis que alguma vez terá de viver.