O Investimento estrangeiro no mercado imobiliário

O investimento estrangeiro teve especial relevância no rescaldo da troika, uma altura em que existiam grandes restrições de acesso ao crédito, em virtude dos impactos e imparidades que o setor havia provocado transversalmente aos balanços de todos os bancos, este foi vital numa altura que a nossa economia estava altamente debilitada e a recuperar lentamente.

Foi este investimento que permitiu não só há a recuperação do setor e das empresas dele dependente, como também foi uma das bases onde assentou a recuperação económica que o país registou após 2014. Assistimos como consequência à transformação profunda das principais cidades, Lisboa e Porto, a que se seguiram muitas outras, não só devido ao desenvolvimento exponencial do turismo, e consequente necessidade de responder à crescente procura, mas e também pelo desenvolvimento dos programas de incentivos aos residentes não habituais, aliado ao interesse que o país começou a despertar internacionalmente.

Podemos dizer que o investimento estrangeiro teve duas portas de entrada, em ativos para posterior desenvolvimento e colocação no mercado de unidades (produto acabado), sobretudo, residenciais, mas também na aquisição das unidades residências (produto final).

Mas outras consequências houve em consequência deste movimento de capitais, primeiramente inflacionaram os preços do produto base do mercado, como os terrenos para construção e prédios devolutos para reabilitar, ao que se seguiu um aumento dos preços da habitação em geral e por fim o aumento dos custos de produção, que por sua vez se refletiram nos preços de venda das habitações.

Esta situação trouxe igualmente muito mais competitividade ao mercado, o que o fez evoluir, tendo-se tornado substancialmente mais profissional.

O Investimento estrangeiro, no que concerne aos compradores finais, veio igualmente trazer um novo patamar de exigência relativamente ao que em grande parte era produzido no parque residencial, que consequentemente tem vindo a provocar uma evolução e redefinição da indústria do setor da construção.

Joaquim Lico, CEO da Vogue Homes