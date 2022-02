O Lado Negro da Digitalização: Segurança e Saúde Mental

Está na altura de tornar o home office seguro. Depois de dois anos online, é hora de encetar um novo capítulo, de endereçar alguns maus hábitos que se foram criando e de fazer da segurança no trabalho remoto uma prioridade. O Dia 1 da pandemia foi uma "chapada na cara" para muitos gestores de TI. Foi necessário implementar ações imediatas, muitas vezes a qualquer custo, para transitar de um escritório comum para uma multitude de pequenos e diversos espaços e assumir que, daí em diante, trabalhar a partir de casa seria a norma. Com esta transição repentina, chegou a maior ameaça que se podia esperar no mundo das TI: perder o controlo sobre a segurança.

O modo de operar, forçado pela pandemia, alterou o ecossistema laboral muito para além do que podíamos imaginar. O conceito de home office tornou-se, indiscutivelmente, omnipresente. O modelo de trabalho remoto, que em março de 2020 parecia ser algo meramente temporário, para durar apenas algumas semanas, ficará connosco permanentemente. Após dois anos de diversas novas variantes da COVID-19, constantes restrições e tendências a emergir no mercado de trabalho, não há volta a dar no que ao teletrabalho diz respeito, ainda que os modelos híbridos sejam, para muitos, a opção mais viável a longo prazo. Isto significa que as abordagens mais ou menos improvisadas pelas empresas para dar resposta a esta transição precisam de ser estrategicamente redefinidas.

Com o passar do tempo, foi-se ganhando maior sensibilidade e enfatizando a questão da segurança, mas não foi fácil acompanhar o ritmo alucinante de tantas mudanças. A ascensão do lado negro da digitalização começou: velocidade era a palavra de ordem. De um momento para o outro, milhões de lares tiveram de se transformar em escritórios, por vezes com sucesso, outras vezes nem tanto. O preço a pagar pela instantaneidade traduziu-se numa série de questões: Será que o router é seguro? Como é que se vai aceder à rede da empresa? Como é que se vai armazenar os dados? De certo modo, os colaboradores tornaram-se portas de entrada para riscos de segurança, pelos quais não eram, no entanto, responsáveis.

Os desafios tecnológicos não são, contudo, a única preocupação. Não foi só o local de trabalho ou a forma como se trabalha que foram virados do avesso. As pessoas, que estão no centro destas mudanças, encontram-se agora numa realidade que, na maioria dos casos, não escolheram e que, para muitos, gera sérias consequências a nível psicológico. Isto traz gradualmente mais problemas e é fundamental abordá-los. É preciso pensar no futuro e agir preventivamente, pois, com uma saúde mental penalizada, é difícil fazermos o nosso trabalho com motivação, paixão e sucesso.

As organizações têm de olhar para os seus Recursos Humanos com outros olhos. A competição pelo melhor talento entrou numa nova era e proporcionar um ambiente de trabalho digital otimizado é um dos maiores desafios. Isto é particularmente importante num contexto em que uma das principais preocupações é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Trabalhar mais horas, por nunca se sair realmente do escritório, questões de isolamento ou falta de acompanhamento por parte da liderança podem resultar colaboradores desmotivados, assoberbados ou mesmo à beira do burnout.

Os futuros vencedores do mercado de trabalho serão aqueles que conseguirem aprender rapidamente com as recentes experiências. Hoje, o que está em causa é não só a eficiência dos colaboradores, mas também a sua saúde mental. A digitalização do trabalho afeta todas estas dimensões e, ao final do dia, coloca mesmo em causa a disponibilidade de talento para as organizações.

O workspace tradicional já não existe. Mas, então, o que é que era importante num ambiente de trabalho presencial? Bom café, uma cadeira confortável, uma área de lazer atrativa? Agora, sabemos que as condições num home office têm tanta ou até mais importância. Mesmo que a nossa casa continue a ser um espaço privado, também se está a tornar uma extensão da vida corporativa. De certa forma, é hoje um local pelo qual as empresas são parcialmente responsáveis e estas não se podem demitir dessa responsabilidade, seja em termos de segurança digital, ou no fornecimento de condições físicas e psicológicas adequadas para os seus colaboradores.

Existem novas regras no novo mundo. As mudanças que se verificaram são profundas e vamos demorar algum tempo a identificar e compreender todas as repercussões. Bem-estar, saúde mental ou um home office seguro são apenas algumas peças de um puzzle cujas dimensões ainda estão por apurar. O trabalho integra e dissolve-se, agora, na vida doméstica. Se nos consciencializarmos verdadeiramente disto, com tudo o que implica, poderemos resolver muitos problemas antes destes se materializarem.

Markus Krammer, Managing Director da NFON Lda.