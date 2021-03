O lugar das mulheres é na sua equipa

O ano de 2020 pôs em pausa as estratégias de diversidade de muitas empresas em todo o mundo, pois muitas mulheres foram chamadas a assumir o seu papel mais primitivo - mães de crianças sem autonomia para assistir a aulas e fazer os trabalhos de casa sozinhas, mães que têm de preparar as refeições habituais e aquelas que as escolas asseguravam, mães que ao fim do dia não podem deixar de dar os banhos, lavar os dentes e vestir os pijamas daqueles que ainda não compreendem o porquê de terem estas rotinas.

A este retrocesso deu-se o nome de "She-cession".

A acrescer a este fenómeno, estamos a observar uma retoma do mercado de trabalho em K, ou seja, os setores que já se encontravam em crescimento e os colaboradores com competências altamente procuradas - como é o caso de cibersegurança, data analytics, programadores, entre outros - irão recuperar mais rapidamente, enquanto outros correm o risco de ficar ainda mais para trás. Muitas destas áreas acabam por ter uma baixa representatividade feminina, que, por sua vez, está muito mais concentrada em setores agora em crise, como o Retalho, Hotelaria, Entretenimento, Turismo. Daqui, nasce a urgência de investir em reskilling e upskilling.

Chegamos então a um ponto de inflexão. As organizações devem rever as suas estratégias de diversidade, tendo em conta o acesso à aprendizagem e qualificação contínuas, o incentivo à progressão de carreira, a criação de uma rede de mentoras que sirva de modelo a quem ainda está a começar, e a atribuição de responsabilidades com base em processos de avaliação de desempenho e métricas justos, enquadrados na realidade de cada pessoa, para garantir um foco nos resultados.

Se ainda forem necessários motivos para implementar estas estratégias, estes são facilmente identificáveis: ter mais talento feminino nas equipas e em posições de liderança melhora a produtividade e os resultados das empresas e a sub-representação das mulheres na força de trabalho priva as empresas de capacidades, liderança e recursos tão necessários.

Há que desbloquear obstáculos, criar flexibilidade em funções que antes eram consideradas inflexíveis e desconstruir suposições sobre o papel normativo da figura de pai e mãe durante o trabalho remoto e nos modelos híbridos do futuro, de forma a evitar um local de trabalho ditado por "homens no escritório" e "mulheres em casa". Mas, sobretudo, ajudar mulheres e homens de forma igualitária a desenvolverem competências tecnológicas que permitirão que ambos estejam preparados para desempenhar funções com elevada procura.

O ano de 2020 não desafiou apenas as mulheres, desafiou também as empresas e está na hora de repor o talento feminino nas equipas e valorizar os resultados obtidos por esta diversidade. Em tempos de rápida transformação e incerteza, as organizações precisam de colaboradores com elevada capacidade de adaptação, comunicação, colaboração e criatividade, características não exclusivas das mulheres, mas enfatizadas por elas. Assim, não se trata de dar acesso primordial às mulheres, mas garantir-lhes uma igualdade de acesso aos processos de aprendizagem, de progressão de carreira e de desenvolvimento pessoal.

*Country HR Manager do ManpowerGroup Portugal