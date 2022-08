O luxo enquanto experiência de compra

Adquirir um artigo de luxo é muito mais que a aquisição do produto ou serviço em si. As compras realizadas neste segmento não são feitas apenas pela necessidade de ter um determinado bem, existem outras motivações que levam à compra como a satisfação pessoal, a visibilidade que poderá ter ou a pertença a um determinado grupo social.

As nossas escolhas, como as roupas que vestimos, os sítios que frequentamos, o carro que adquirimos ou a casa que compramos revelam muito sobre nós, principalmente para quem queira pertencer a um determinado estatuto social. Todas estas motivações podem ser resumidas numa palavra: experiência.

Os produtos do segmento de luxo têm a particularidade de promover experiências únicas e de atribuir prazer a quem os compra, pois, existe um valor simbólico associado a estes artigos.

Para além da qualidade do produto ou serviço, a atenção ao detalhe na experiência de compra é essencial para cativar. Quando o cliente se dirige a um espaço físico, importa o champagne que é servido à chegada, a atenção, a personalização, o vocabulário, o respeito e, sobretudo, a exclusividade. Deve haver um cuidado redobrado por parte dos colaboradores que trabalhem neste segmento, principalmente quando falamos de compras de artigos com quantias avultadas. Uma deceção no momento de compra, ou que fique aquém das expectativas, pode não ser perdoada à marca por este tipo de cliente. Por isso, tanto o atendimento, como o espaço físico e, mesmo, os serviços digitais devem ser projetados com isto em mente.

Uma experiência de luxo é aquela que transcende as expectativas dos clientes. Colaboradores que saibam contar a história do produto, que consigam encontrar o artigo perfeito para as necessidades do cliente e que ofereçam uma experiência totalmente personalizada conseguem obter a lealdade e, consequentemente, a compra por parte do cliente.

A informação vale ouro, e no segmento do luxo, é ainda mais fundamental. O cliente do setor premium quer sentir-se único e reconhecido e não há melhor forma de oferecer-lhe essa sensação do que através de um atendimento ultrapersonalizado. Para isso, é necessário conhecer bem o cliente e ter um conjunto de informações relevantes sobre os seus interesses e necessidades. É aqui que entra a big data e todo o processo de transformação digital.

A digitalização veio transformar o atendimento no segmento premium. Hoje, existe mais informação disponível e canais privados para comunicar diretamente com o consumidor, que devem ser aproveitados. Conseguir envolver o cliente na história de uma marca, levando-o por vezes a esperar meses para conseguir adquirir certo produto devido à exclusividade do mesmo ou optar por uma marca que pode ser mais dispendiosa, mas cujo sentimento de pertença fará da aquisição uma experiência única. Existem inúmeras formas de fazer com que um cliente deste segmento se sinta especial.

No entanto, neste setor é sempre necessário ter atenção redobrada com a abordagem, é importante que a experiência se mantenha autêntica e não pareça teatral ou forçada. Quando a autenticidade é perdida, a marca perde a relevância e, consequentemente, os seus clientes.

Na DS PRIVATE, como consultores imobiliários de um serviço premium, sabemos o quanto o fator humano é importante e como os simples detalhes podem fazer a diferença na concretização de um negócio. Um consultor que opera no setor do luxo sabe a extrema importância que o aconselhamento personalizado, cuidado e único tem no ato de uma compra e venda para conseguir a satisfação de um cliente de luxo, que tem de confiar em nós, isto claro, caso queiramos que se torne leal à marca.

Adriano Nogueira, Diretor Coordenador Nacional e Internacional da DS PRIVATE