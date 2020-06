Sabemos o quão importante é a confiança numa sociedade. Do ponto de vista económico, é provavelmente o principal indutor do desenvolvimento, bem mais importante do que muitas ferramentas de política monetária e orçamental. Mas hoje vou falar de um outro sentimento, não menos relevante, que é frequentemente gerido (quiçá de forma abusiva) do ponto de vista do marketing: o medo.

Trata-se de um sentimento extremamente poderoso, capaz de influenciar o comportamento de grandes segmentos populacionais: a perceção do risco não só atrai a atenção como também induz rapidamente a ação. Veja-se o que o medo foi capaz de fazer em meados de março deste ano quando grande parte da população portuguesa se “autoconfinou” ainda antes de o Governo ter tomado medidas nesse sentido.

O medo é frequentemente utilizado em campanhas de marketing social, como as que têm a ver com a saúde. Não é preciso fazer grande pesquisa nesta matéria, bastando recordar as mensagens escritas e visuais que aparecem nos maços de tabaco. O mesmo acontece noutras áreas, como as ligadas à prevenção rodoviária, preservação do ambiente ou violência doméstica.

Um domínio onde o marketing do medo tem proliferado é o da política – em especial, por parte de partidos e movimentos que defendem soluções mais ou menos radicais face ao establishment. Para nos situarmos, basta ter presente as campanhas em torno do Brexit ou das eleições de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Neste tipo de contextos, o marketing do medo tende a ser particularmente eficaz: desde logo porque se alimenta de informação nem sempre fiável (as denominadas fake news) e, depois, porque induz respostas que, tendo por base muito mais a emoção do que a razão, tendem a ser extremistas.

O desenvolvimento de uma campanha política assente no medo funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, há que identificar as faixas populacionais mais vulneráveis e maximizar junto delas o receio e, se possível, o pânico face a uma ameaça concreta. Nesta fase, aquilo que normalmente se faz é transmitir informação pretensamente objetiva, mesmo que para tal seja necessário falsear dados ou esconder parte da verdade. Recorde-se, por exemplo, que um dos grandes argumentos esgrimidos pelos apoiantes do Brexit tinha a ver com a enorme quantia de dinheiro que o Reino Unido transferia para a União Europeia, não se divulgando, todavia, as verbas que o país recebia da Europa. Em suma, esta é a fase da razão – ou pretensa ”razão” – que conduz a um estado de emoção coletiva que pede respostas radicais.

Depois de instalado o medo (que, do ponto de vista do marketing, não é mais do que uma forma de criar necessidades) há que evidenciar a solução. Desde “os amanhãs que cantam” até ao “make America great again”, tudo são meios para transmitir a mesma mensagem: “estejam connosco porque só nós oferecemos a esperança”. O que se procura nesta fase já não é atrair atenção, mas induzir comportamentos que se traduzam em movimentos de massas ou em opções eleitorais. O importante aqui é vender um sonho e não soluções concretas. Porque o sentimento de medo gerado na primeira fase cria a necessidade de uma resposta também de cariz emocional.

Neste domínio, o comportamento coletivo – ou tribal, como é designado em marketing – tende a ser especialmente relevante. O que normalmente se faz é transmitir a ideia da existência de uma “vaga de fundo”, pois toda a gente gosta de estar com os vencedores. Hoje em dia, as redes sociais não só potenciam as ações de marketing tribal como também municiam com dados as empresas que, utilizando tecnologias assentes em marketing analytics, desenvolvem campanhas que, sendo percebidas como massificadas, são na realidade concebidas à medida de cada um com base nos seus interesses, medos e anseios. Veja-se, por exemplo, o que fez a Cambridge Analytics neste domínio.

Sei que muito do que escrevi neste artigo não é bonito mas é, infelizmente, a realidade. O problema não está no marketing, mas na falta de ética com que se usam poderosas ferramentas de marketing no âmbito político. A pergunta de 1 milhão de euros é: como reagir, dentro da ética e da legalidade, a tudo isto?

Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense