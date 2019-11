O marketing dos anti-políticos

As marcas são um dos principais ativos das empresas. Para além do valor que acrescentam aos produtos, uma das manifestações do seu capital é a emergência de tribos de consumidores unidos pela paixão que sentem por determinada marca icónica, como acontece com a Apple ou a Harley Davidson.

No entanto, a expansão das redes sociais tem potenciado o fenómeno inverso: o surgimento de comunidades anti-marca que congregam consumidores, não em torno de uma paixão, mas sim da aversão ou mesmo ódio que sentem por determinada marca. Coca-Cola, McDonald’s e Ryanair são algumas das marcas que mais têm sofrido o impacto destes movimentos inorgânicos.

O interessante é que o mesmo tipo de fenómeno tem surgido na política, fomentado pelo efeito viral que a Internet e, em especial, as redes sociais proporcionam. Mais do que um projeto sólido e coerente, aquilo que fez Donald Trump ou Jair Bolsonaro ganharem as eleições foi a rejeição das alternativas possíveis. Por outras palavras, o que uniu os eleitores em torno desses candidatos não foi uma paixão partilhada, mas o medo, a repulsa e o ódio.

Situação idêntica é a que se regista no âmbito do processo do Brexit, dos coletes amarelos em França ou da generalidade dos movimentos extremistas na Europa. No seu ADN não está o facto de serem a favor de alguma coisa, mas de serem contra. Neste contexto, parece que a estratégia de marketing político adequada a combater tais movimentos deveria ser semelhante. Na minha opinião, isso é apenas em parte verdade, só que não se deve centrar nas pessoas.

Exemplificando, se os Democratas quiserem ganhar as eleições nos EUA devem apostar numa campanha assente em dois pilares: um projeto (positivo) para a América divulgado pelos meios de comunicação mais tradicionais; e uma campanha de rejeição (negativa!) contra os resultados das atuais políticas, a ser divulgada através das redes sociais. Mas nunca contra a pessoa de Donald Trump – esse seria o maior erro dos Democratas, pois se vierem a optar por tal estratégia irão dar força e, principalmente, coesão aos seus opositores.

No mundo digital, volátil e carregado de incertezas em que vivemos, a emergência de movimentos anti qualquer coisa será cada vez mais significativa e com grande probabilidade de sucesso. O que significa que aqueles que designo por anti-políticos dão provas de estarem a ser bem mais eficazes do que os políticos tradicionais.

Se pensarmos apenas no último século, não é a primeira vez que isso acontece. Porque, para além dos anti-políticos e dos políticos, são necessários Políticos com letra grande. Esperemos que as lições do passado não tenham sido esquecidas…

Carlos Brito, vice-Reitor da Universidade Portucalense