O Mau Exemplo de Cima

Depois de terem estado na mesma sala durante várias horas com uma pessoa infetada com Covid-19, uma doença altamente transmissível, quer Marcelo Rebelo de Sousa quer António Costa continuaram a exercer as suas funções pondo assim em perigo as vidas das pessoas que continuaram a contactar. Um mau exemplo ao país e ao mundo.

Muito diferente foi a atitude Ursula von der Leyen que tinha estado na mesma reunião que Marcelo e Costa. A Presidente da Comissão Europeia, muito mais poderosa e atarefada que os nossos políticos paroquiais, mesmo depois de dois testes negativos entrou em quarentena cumprindo as recomendações de saúde.

Que contraste nas duas atitudes, a dos políticos portugueses colocando-se acima das recomendações sanitárias, desprezando os outros, e dando um exemplo errado a Portugal e ao Mundo, a da alemã, submetendo-se as regras, respeitando a saúde alheia e liderando pelo exemplo.

A atitude de Marcelo e Costa ilustra um comportamento típico das elites nacionais: o não cumprimento das regras que escrevem e promulgam, mas que interpretam como apenas aplicáveis à ralé, ao cidadão vulgar.

Já aqui comentamos sobre os atrasos de horas na divulgação dos dados sobre a evolução da epidemia que o Ministério da Saúde teima em anunciar para as 12 horas mas que poucas vezes disponibiliza antes das 14h. Na Europa Central tal é visto como uma total e sistemática incompetência, mas em Portugal reflete para além da óbvia incapacidade de gerir as atividades no tempo previsto, o normal desprezo dos poderosos pelo tempo dos outros, vistos como inferiores e sempre prontos a esperar agradecidos.

Claro que estes maus exemplos escorrem pela hierarquia social e provocam por todo o lado a desorganização, a ineficácia e a falta de rigor e de produtividade com as habituais consequências de corrupção, atraso civilizacional, pobreza e ignorância generalizadas.

Portugal tem de mudar. O exemplo tem de vir de cima se queremos que o nosso país mude. Provavelmente isso pode implicar uma mudança profunda nos atores que hoje dirigem o país.