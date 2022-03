O megafone de Deus

Se Deus existe, porque existe sofrimento? Porque é que há guerra e dor? Se Deus existe, porque é que Ele permite que as pessoas se matem umas às outras, que as crianças não sejam poupadas e sejam vítimas das tragédias macabras como aquelas a que assistimos em direto na Ucrânia? Se Deus existe, porque não elimina Putin, não baixa as mãos em cima dos mares e trava os tsunamis, não sopra sobre os vulcões e impede a lava de destruir cidades, não segura os aviões antes de se despenharem, não põe fim às doenças terminais, à dor, ao choro, à angústia, à perda, à saudade e ao desespero. Se Deus soubesse que é muitas vezes o sofrimento aquilo que nos faz duvidar Dele, explicava-nos porquê. Ou, pelo menos, explicava-nos como justificar aos nossos filhos a Sua passividade, a omissão perante a dor de inocentes.

Mãe, se Deus existe, porque é que há guerras? Foi só ao sexto filho que chegou uma das perguntas que qualquer pai ou mãe crente mais teme - porque metemos os pés pelas mãos e lá vão eles para o budismo.

"Evidentemente, é bem fácil afirmar que Deus parece au­sente em nossas maiores necessidades, porque Ele está ausen­te - não-existente. No entanto, por que Ele parece tão presente quando, para dizer com franqueza, não solicitamos sua presença?", pergunta CS Lewis, em A anatomia de uma dor. Sim, é verdade, quando o sol brilha e os pássaros cantam, há saúde e comida na mesa, dispensamos a Sua presença e não questionamos por um segundo da Sua existência. Já quando a tragédia, a dor, o sofrimento irrompem nas nossas vidas, é quando damos pela Sua inexistência.

CS Lewis, que combateu na Grande Guerra, escreveu e tentou explicar o sofrimento, a morte e a existência de Deus aos soldados que lutaram na II Guerra Mundial com a certeza do fim da vida e que sofreu horrores com a morte da paixão da sua vida, tentou responder à pergunta que só Deus sabe.

Sofremos, disse ele, porque somos limitados, porque a vida é uma condição frágil, porque usamos o nosso livre-arbítrio para infligir sofrimento nos outros. Porque "foram os homens, e não Deus, que inventaram a tortura, os chicotes, as prisões, a escravidão, as armas, as baionetas e as bombas. A pobreza e o excesso de trabalho são produtos da avareza ou da estupidez humana e não uma distorção da natureza", escreve em O Problema do Sofrimento.

Sim, mas por que é que Deus não atua para nos proteger dos malvados do mundo já que a Ele tudo é possível? Compreende-se a omissão de Deus perante o caos? Deus não trava os homens porque não pode, porque nos respeita. Ele cria-nos em liberdade e é nessa liberdade que viveremos e morreremos. Seria contraditório e sem sentido criar um mundo de almas livres e limitar-lhes as opções; assim, não seríamos essas almas livres mas sim seres autómatos. E é a liberdade, mesmo com a possibilidade do mal, que permite os atos de amor, altruísmo e alegria. "Deus murmura nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas brada no nosso sofrimento: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo", escreve CS Lewis.

Voltando à pergunta: Se Deus existe, porque é que há guerras? Há guerras, apesar de Deus. E o sofrimento da guerra é o megafone de Deus para que os homens, agindo no exercício da sua liberdade, parem com ela.

Jurista