O melhor dos porcos

Sejamos honestos, o que nos aconteceu nos últimos 15 meses [1], em que fomos o segundo pior país da União Europeia no que respeita ao comportamento do rendimento per capita, não serve de exemplo para avaliar os benefícios das políticas socialistas no longo prazo. Então, como é que nos comportámos nos últimos 25 anos, 21 dos quais são da responsabilidade do Partido Socialista? [2]

Em 1995, o rendimento dos portugueses estava exatamente a meio da tabela (14º lugar) dos atuais 27 estados­‑membros. Pior que nós, só Grécia e todos os que entraram a partir de 2004 (com exceção de Chipre). Os portugueses ganhavam sensivelmente o dobro dos eslovacos, estónios, polacos e romenos. Búlgaros, lituanos e letões ganhavam menos de metade dos portugueses.

Desde então, o rendimento dos portugueses cresceu 26%. Sim, não há engano, de 1995 a 2020, os portugueses viram o seu rendimento real aumentar 26%. O que é um valor excecional! (ou não?)

Então, como é que passámos da 14ª posição para a 21ª?

Vamos pegar no exemplo da Lituânia. Os lituanos ganhavam cerca de 40% dos portugueses em 1995. Aderiram à União Europeia apenas em 2004, mas cresceram 245% nos últimos 25 anos. Ganham hoje mais 14% que nós.

E qual é o exemplo do país mais pobre dos 27 em 1995, a Letónia? Os letões, ganhavam pouco mais de um terço dos portugueses, e hoje estão a 7% de nos alcançar; em 2022, vão ultrapassar-nos. Também só aderiram à UE em 2005, mas cresceram 215% nos últimos 25 anos.

Bem, são países que estavam muito atrasados e tinham muito por onde crescer. Sim, é verdade.

E que dizer da Irlanda? Em 1995, o rendimento dos irlandeses estava apenas 27% acima do nosso. Em 2020 estava 182% acima. Em 25 anos cresceu 181%. O nosso cresceu 26%. Demorámos 25 anos a atingir o rendimento que tinham os irlandeses em 1995, e durante esse período, o rendimento deles disparou para um nível que nós nem sequer sonhamos vir a alcançar! Era como se o salário mínimo passasse dos atuais 665 para 1875 euros.

Mas afinal, será que alguém nos acompanhou, pelo menos durante o século XX? Vejamos o comportamento do rendimento dos piores países: Itália: -9%; Grécia: -7%; Espanha: +4%; Portugal: +6%.

No grupo dos PIGS [3], nós somos o melhor.

Mário Joel Queirós, Docente do Ensino Superior nas áreas de Economia e Finanças

[1] Abril de 2020 a Junho de 2021.

[2] O PS governou de 1995 a 2002, de 2005 a 2011 e de 2015 a 2021. Perfaz 18 anos, aos quais acrescem três anos de intervenção da Troica no governo do PSD (2011-2014). O PSD governou quatro dos 26 anos, sendo também um partido que adopta várias políticas socialistas.

[3] Portugal, Italy, Greece, Spain