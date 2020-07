O mercado imobiliário também não será o mesmo pós-covid

Como se prevê que evolua a pandemia nos próximos tempos ou qual o verdadeiro impacto desta na economia nacional ou internacional, ninguém sabe. O que se sabe, é que nada será como antes e uma coisa é certa, o mercado imobiliário também não será o mesmo e é muito provável que os preços comecem a reajustar-se à realidade nacional.

É expectável que acontecimentos como este provoquem alterações ao nível das condições económicas dos portugueses, nomeadamente perda da capacidade de compra e financiamento (devido ao lay-off e ao aumento do desemprego), e consequentemente haja uma descida os preços dos imóveis.

O que vai acontecer, e já se sente um pouco esta tendência, é que o tempo de venda dos imóveis comece a aumentar. Quem já tinha imóveis à venda, vai tê-los no mercado mais tempo do que estava à espera e, os proprietários que têm pressa em vender e que necessitam de capital, começam a perceber que, se querem vender no imediato, têm de baixar os preços e torná-los mais realistas. Porque como é sabido, os valores dos imóveis estavam claramente inflacionados, sobretudo em Lisboa e Porto, e na realidade não valiam os preços que tinham.

A expectativa é que haja uma tendência para uma diminuição dos preços das casas e, mesmo que não cheguem aos valores de antigamente, que não irão chegar, haja pelo menos um maior equilibro nos preços que são praticados atualmente, principalmente nas grandes cidades, e que, até hoje, eram e ainda são inacessíveis à grande maioria dos portugueses.

Se os preços têm tendência para descer, temos também de acreditar que será neste período que surgirão as melhores oportunidades para aqueles que as puderem aproveitar, uma vez que esta, tal como outras crises, é uma excelente oportunidade para investidores com liquidez atuarem.

Com os preços em previsível queda no mercado de compra e venda, poderá fazer a diferença para todos os que até agora adiaram a compra de casa devido a preços mais elevados. Esta é também uma boa oportunidade para aqueles que devido ao excesso de oferta do arrendamento temporário, se viram obrigados a ir viver para fora dos grandes centros urbanos, uma vez que com a quebra dos turistas é natural que as casas voltem ao arrendamento de longa duração e a preços mais simpáticos e acessíveis, aos portugueses.

Esta é sem dúvida uma época nunca antes vista, em que não é uma crise económica pura e dura, mas sim uma crise económica proveniente de uma crise sanitária em que ainda não sabemos quando irá terminar e que sem dúvida já está e vai ter um impacto imprevisível na vida de todos nós.

Se a lei da oferta e da procura ainda for como antes, é possível que bons negócios se concretizem, que as cidades recuperem os seus habitantes, que os bairros tradicionais os seus moradores e que da crise se façam oportunidades.

Guida Sousa é diretora coordenadora nacional da DECISÕES E SOLUÇÕES