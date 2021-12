O meu desejo é que o PS perca

Para mim o ano começa em Setembro, quem manda no meu início de ano é a Direção-Geral de Educação. Sempre foi assim e é uma mania de infância incorrigível. Começam as aulas, acaba o ano. É o fim assim como o fim-de-semana - começam as aulas, acaba o fim-de-semana. O meu ano passado foi em Julho, despedi-me dele andavam vocês numa roda viva entre o Algarve e Lisboa, de praia em praia e em visitas à terra de Norte a Sul do nosso Portugal. Agosto não é de ano nenhum, no meu calendário de 11 meses. É um mês híbrido, da classe dos unicórnios, que não é carne nem peixe. É o meu mês zero. E logo a seguir vem Setembro, o vosso Janeiro. Não faço nenhuma festa de 31 de Agosto para 1 de Setembro porque não sou maluquinha - ninguém comemora o final das férias e o início das aulas ainda por cima sozinha.

O meu dia 31 de Dezembro representa coisas e eventos, não é uma data. Ele é o salão preto e prata do Casino Estoril, o circo, os programas do Herman José, jogos de tabuleiro, as incursões pelo mundo do álcool da adolescência e o estoicismo das pessoas com juízo e de certa idade que ficam acordadas até à meia noite e dez de dia 1. E a Austrália. Dia 1 lembramo-nos da Austrália porque ela chega sempre primeiro, todos os anos ela chega primeiro ao ano seguinte e é quando aproveitamos para explicar aos nossos filhos a rotação da Terra e a diferença horária. A verdade é que a Austrália chega um dia antes todos os dias mas só uma vez por ano é que damos conta e a passagem de ano também é isto. Obrigada Austrália. Assim como o Bolo Rei que ninguém come. Deve ser o único bolo que todos compram e ninguém come, ou melhor, come-se mas sem as frutas cristalizadas. Sem frutas cristalizadas e no dia seguinte, porque fica muito melhor torrado. Mas melhor ainda é com frutos secos, daí o Bolo Rainha ter destronado o Bolo Rei - à traição, como é típico dos golpes palacianos ainda por cima de natureza feminina. Bolo Rei que perdeu a sua virilidade quando a geração de 90 - materialista, certamente - lhe arrancou das entranhas a fava e o brinde. Quem não sabe o que são a fava e o brinde não é digno de pedir desejos.

Nunca soube a quem pedir os desejos, muito menos à velocidade com que tinha de engolir as passas, ao mesmo tempo em que saltava da cadeira e ainda cair com o pé certo. E os meus desejos acabavam sempre por ser não ter azares. Bastava-me isso: um aninho sem azares. Houve anos em que calhou bem, outros menos bem porque o meu ano nunca começou em Janeiro, como já disse, e às vezes os azares já tinham começado. Os desejos passaram a propósitos: deixar de fumar, ir ao ginásio. Foram centenas de passas nisto. Cresci e as passas também. Lembram-se quando as passas eram pequeninas e conseguiam-se comer doze passas em doze segundos? Agora são do tamanho de uvas antes de serem espezinhadas. Ninguém consegue engolir aquelas passas sem sufocar. E o pior é que este ano eu queria desejar coisas. Queria desejar coisas simples para livrar mais de metade das famílias portuguesas da loucura. Queria desejar que escolas não fechassem, que fosse disponibilizada toda a informação sobre as consequências para os alunos das medidas dos confinamentos dos dois últimos anos lectivos e que fossem implementados planos, projetos, programas, estratégias de recuperação ou adaptação de ensino e das metas e pois destes trágicos anos lectivos para os alunos. Resumindo, desejo 12 vezes que o PS perca as eleições. Acho que vou cortar as passas ao meio para as conseguir engolir. É um desígnio nacional o PS perder e tudo o que se possa fazer por isso é pouco.



Inês Teotónio Pereira, jurista