O meu rico menino é que não, que ninguém o conhece como eu. É um anjinho, é o que lhe digo. Tem um coração de ouro, mas é preciso saber levá-lo. É daqueles que se pega de cernelha, sabe como é: de lado, sem o bicho reparar. Tem feitio, o rapazinho, ou não fosse cá dos nossos. Somos todos assim, sabe? Cá em casa ninguém nos leva por parvos, somos gente fácil que gosta das pessoas, mas não somos tolinhos, isso é que não. Não abusem da gente que quando nos pisam os calos é melhor fugirem logo. O meu menino sai aos seus, como lhe disse, é brincalhão e não gosta de fazer mal a ninguém, mas quando lhe passa uma coisa pela cabeça, até cega. Como o pai.

O meu rico menino é que não, que é dócil como o mel. É tão grande quanto bom, como os grandes todos. Já viu quanto ele calça? É para lá dos 40 e tal. Sabe que é ele quem me acode quando há problemas no bairro? Eu já lhe disse que não é preciso, que ninguém me faz mal mas ele não fica sossegado se me vê nervosa. Parece desligado, não é? Assim metido com ele. E sabe lá como aquilo é. Perigoso? Não, Deus nos livre! Aquilo é tudo gente boa e amiga, às vezes há é brigas à conta dos copos e começa tudo à porrada. Sabe como é, também tem família ou não? O pessoal começa a gritar tanto que até parece que estão a matar o porco - já ouviu quando se mata um porco?

O meu rico menino é que não, que não falta ao respeito a ninguém. Foi assim que lhe ensinei. Tu podes tudo, disse-lhe eu, mas faltar ao respeito é que não porque não foi assim que eu e o teu pai te ensinámos. É assim ou não é? E olhe que ele é bem educado com toda a gente, pretos, brancos, ricos e pobres. Gente é gente, ou não é assim? Se há coisa que posso dizer é que toda a gente gosta dele. É só conhecê-lo que se gosta logo dele. Também tem um sorriso bonito, ou não tem? Aquilo com as raparigas é mel, não largam o desgraçado. E ele também não é de ferro, tadinho.

O meu rico menino é que não, que não consegue mentir a ninguém. Desde pequenino que é assim. A gente abria-lhe assim os olhos muito abertos e o pai nem precisava tirar o cinto já se desbroncava todo. Fazia disparate, daqueles dos garotos, sabe, e já contava logo tudo ou nem dormia direito. Só apanhava pelos irmãos, para proteger os irmãos, isso sim, por eles é que mentia, tadinho. Foi cada sova que o pai - Deus o tenha - lhe deu. Nunca me vou esquecer. Já perdoei, que a gente perdoa tudo aos mortos que o Diabo não dorme, mas esquecer não esqueço. Merecia lá, o miúdo! Rezava tanto cada vez que o pai lhe chegava a roupa ao pelo que até fiz calos nos dedos.

O meu rico menino é que não, que eu não deixo. Como é que sei? Sei porque sei - isso é que é ser mãe, ou não é? A gente sabe porque o nosso coração não mente. Desculpem-me lá a minha falta de jeito que não tive estudos - e não quero faltar ao respeito a ninguém -, mas não é a professora ou as doutoras que me vão ensinar a educar o meu filho ou a dizer se ele é bom ou mau. Ele é bom que eu sei, gosta de mim que eu sei. De mim e dos irmãos e por nós faz tudo. Tudo, está a ouvir! Até estudar? Pois claro: se tivesse de ser estudava, mas a gente pobre não foi feita para estudar - não temos tempo. Aqui no bairro ou se rouba ou se trabalha e o meu menino é que não. Nem em criança, quando começou a fumar, ele roubava cigarros ao paizinho, que Deus o tenha. Nem um, ouviu? Nem para roubar, nem para estudar, o meu menino serve. É bom demais para isso, percebe?



