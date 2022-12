O Natal pode ser feliz para todos (até para o planeta)

O Natal é a época do ano em que cidades, casas e lojas se enchem de enfeites e luzes, enquanto famílias deixam de lado as suas agendas lotadas para o celebrar. Entre jantares e passeios pelas ruas iluminadas, a corrida aos centros comerciais em busca do melhor presente continua, ainda assim, a ser o passatempo natalício mais comum, o que assegura o melhor presente, mas compromete o ambiente.

Acontece que, por detrás da magia do Natal a que quase todos cedemos para presentear quem mais gostamos, está um cenário não tão mágico...pelo menos, para o planeta. A época desenfreada de troca de presentes provoca elevados picos de compra e, portanto, uma série de consequências obviamente prejudiciais para o meio ambiente. Mas, se este é um período feliz para todos, porque é que não pode ser também para o planeta?

A verdade é que pode e, mesmo que não seja possível extinguir por completo a prática tradicional da troca de presentes, podemos reduzir o seu impacto no ambiente. E não é assim tão difícil conseguirmos isto. Aliás, podemos começar a trabalhar para esta realidade já este Natal.

Há diversas formas de tornar o Natal mais verde e é nos pequenos detalhes que podemos começar. Por exemplo, se limitarmos as embalagens ou a escolha de produtos embrulhados em plástico já faremos a diferença. Se em vez de comprarmos uma árvore de plástico todos os anos, plantarmos ou fizermos uma através de materiais reciclados, estaremos inclusive a ajudar o planeta a "respirar". De outro modo, se planearmos ao pormenor o menu da ceia de dia 24 de dezembro, conseguiremos até reduzir o desperdício de alimentos.

Também a escolha de presentes tem influência nesta missão. Muitas famílias aproveitam esta altura do ano para oferecer tecnologia, por exemplo, mas será que temos realmente noção do impacto dos pequenos e aparentemente inofensivos dispositivos eletrónicos? Só a produção destes produtos provoca cerca de 4% das emissões de carbono e a tendência é para que este número aumente. Há até quem defenda que até 2040 a tecnologia de comunicação será responsável por perto de 14% de todas as emissões de carbono para a atmosfera e apesar de já ser possível reciclar este tipo de produtos, pode não ser suficiente.

Todavia, é possível fazer ainda mais! Se além de procurarmos fazer diferente tentarmos fazer melhor o impacto pode duplicar. E fazer melhor pode passar por recorrer à economia circular para comprar os presentes deste Natal. Optar pelo modelo de consumo circular será uma mais valia quer para o planeta, já que irá permitir evitar o fabrico de novos produtos e, como consequência, a elevada taxa de emissões de carbono ou o desperdício de água. Além disso, é também uma ajuda à carteira, com opções mais acessíveis, que contam uma história, mas que estão em perfeitas condições para criar novas memórias.

A nossa "casa maior" precisa de mais inteligência e consciência da nossa parte quando se trata de consumir. Temos de evoluir e ouvir rapidamente os alertas que esta nos tem vindo a dar, olhar à volta, analisar as opções que temos à mão e ir além do óbvio para tornar o Natal numa época ainda mais feliz (até para o planeta).

Sérgio Pintado, CMO da Cash Converters