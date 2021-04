O nosso desígnio é a ferrovia

Sou muito crítico da ausência de um desígnio para Portugal. Seja ele o mar, o turismo ou a indústria exportadora, a verdade é que não temos um objetivo consensualizado para o país. Muito menos uma estratégia para o alcançar. O Plano Ferroviário Nacional do ministro Pedro Nuno Santos e do Secretário de Estado Jorge Delgado é o mais próximo que temos de um desígnio nacional.

A concretizar-se, como desejo, será o motor de uma transformação nacional e trará uma nova "geografia" a Portugal, aproximando-se territórios e pessoas, encurtando distâncias para empresas e serviços. Com impactos sociais, económicos e ambientais incalculáveis. Com forte repercussão no combate às assimetrias, na melhor distribuição do conhecimento e do emprego e na inversão da desertificação do interior. No limite, o Plano vem evidenciar que o problema de Portugal não está na falta de habitação (pelo contrário), está nas carências de mobilidade (desde logo física) de grande parte da nossa população.

Como responsável de uma associação empresarial, reconheço que não são muitas as oportunidades para elogiar a substância e o alcance de medidas tomadas pelos governos. A ferrovia de Pedro Nuno Santos, longe de ser uma bandeira ideológica, será talvez o melhor incentivo à atualização de processos e à dinamização do setor privado. Esse salto em frente e esse recuperar do tempo perdido são um caminho seguro de modernização.

Espero apenas que o Plano Ferroviário possa merecer apoio e reunir consenso não apenas na oposição, mas sobretudo entre governo e partidos de esquerda. Até porque a sua única falha, parece-me, são as ilações retiradas pelo ministro quanto ao serviço futuro da TAP (quase sem ligações internas, substituídas pelo comboio). Posso não estar ainda refeito do choque dos (novos) prejuízos da companhia esta semana conhecidos; mas mais depressa acredito que todas as capitais de distrito estejam ligadas por carris daqui a dez anos do que a TAP exista nessa altura. Até a paciência dos contribuintes tem limites.

Presidente da Associação Comercial do Porto



