O "novo" Incentivo Fiscal à Recuperação

O Orçamento de Estado para 2022 introduziu um novo benefício fiscal que visa incentivar o investimento empresarial e promover a retoma económica - o Incentivo Fiscal à Recuperação ("IFR"). Apesar de ter uma nova denominação, na verdade este incentivo é muito semelhante ao anterior Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II ("CFEI II") que teve a sua segunda vida durante os anos de 2020 e 2021. Resta saber se, para além da denominação, este "novo" incentivo traz novidades e, acima de tudo, se corresponde às necessidades dos operadores económicos nesta altura.

O incentivo é aplicável aos investimentos feitos no segundo semestre de 2022 (para as entidades em que o ano fiscal corresponde ao ano civil) e corresponde a uma dedução à coleta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), isto é, à dedução ao valor a pagar de IRC de uma percentagem dos investimentos realizados. A dedução anual é limitada a 70% da coleta do IRC e, nos casos de insuficiência da coleta, o benefício não utilizado poderá ser reportado para os 5 anos subsequentes.

O benefício tem como limite máximo de investimento 5 milhões de euros, e a dedução base é de 10% das despesas elegíveis. Será ainda aplicável uma dedução incremental correspondente a 25% das despesas, mas apenas no caso dos investimentos que excedem a média do valor das despesas de investimento nos 3 períodos de tributação anteriores.

Esta será a primeira "novidade" deste regime face ao anterior CFEI II, que previa uma dedução correspondente a 20% das despesas elegíveis. Ora, agora temos uma dedução base inferior, mas uma dedução incremental mais generosa, que procura favorecer o investimento incremental.

De notar que, no contexto atual de dificuldades nas cadeias de abastecimento, o planeamento, a decisão de investimento e a efetivação da utilização dos ativos no período de seis meses previsto para este incentivo, representa um desafio adicional e que, na prática, pode obstar à sua aplicação.

Quem pode beneficiar?

A aplicação do IFR é bastante abrangente, não tendo limitações quanto às atividades e localização das entidades que dele podem beneficiar. Assim, é dirigido a todos os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, mas desde que preencham, cumulativamente, as seguintes condições, como: Disponham de contabilidade regularmente organizada; Que o seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; Tenham a situação tributária regularizada; Não cessem contratos de trabalho durante três anos; E não distribuam lucros durante três anos.

Fazer depender a utilização de benefícios fiscais da manutenção de postos de trabalho tem vindo a ser uma tendência na política fiscal mais recente. Não é, por isso, surpresa que, à semelhança do CFEI II, também o IFR condicione a aplicação do incentivo à não cessação de contratos de trabalho durante três anos nas modalidades de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho.

A principal novidade emerge com a condição de não distribuição de lucros durante três anos, associando o incentivo ao investimento empresarial a um reforço da capitalização. Apesar de ser legítima a preocupação com a capitalização das empresas, note-se que já existem outros benefícios fiscais que visam incentivar essa capitalização (como a dedução por lucros retidos e não reinvestidos ou a remuneração convencional do capital social).

Esta condição adicional poderá resultar numa menor adesão ao benefício, uma vez que, na ótica da maioria das empresas, a limitação completa de distribuição de resultados para a esfera dos seus sócios/acionistas figura certamente como um grande obstáculo à decisão.

Quais os investimentos elegíveis?

No que respeita aos investimentos elegíveis o IFR é também bastante abrangente, e em tudo idêntico ao anterior CFEI II. Assim, são consideradas elegíveis para efeitos do IFR as despesas de investimento em ativos fixos tangíveis e ativos biológicos não consumíveis, adquiridos em estado novo; Ativos intangíveis sujeitos a deperecimento, nomeadamente as despesas com projetos de desenvolvimento e as despesas com elementos da propriedade industrial, adquiridos a título oneroso.

Existe uma condição de manutenção dos ativos durante um período mínimo de 5 anos, a menos que o período de vida útil (fiscal) seja inferior a esses 5 anos.

São excluídas da aplicação do IRF algumas despesas em investimento em ativos suscetíveis de utilização na esfera pessoal, como sejam viaturas ligeiras, mobiliário e artigos de conforto ou decoração, entre outras. Não sendo, o IRF cumulativo com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza, que sejam aplicáveis às mesmas despesas de investimento.

Em resumo, este "novo" IFR repete a receita dos anteriores créditos fiscais extraordinários ao investimento, mantendo as principais características do benefício. Contudo, a introdução da limitação à distribuição dos lucros durante três anos, associada a limitação temporal para a realização dos investimentos (6 meses), representam condicionantes significativas para o seu aproveitamento pelos operadores económicos, pondo em causa a eficácia deste incentivo.

Augusto Paulino, TAX Partner DFK