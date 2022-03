O novo mundo

É prematuro procurar hoje uma resposta definitiva sobre qual é o mundo geopolítico e o equilíbrio de forças que sairá disto tudo. Ninguém sabe. Desde a passada quinta-feira e se dúvidas ainda houvesse (e como havia...), tornou-se completamente claro quem é Vladimir Putin. Antes ainda, o seu discurso de um revisionismo histórico que se julgava impensável e com tendências imperialistas não deixou espaço para quem quisesse ver claro.

A ingenuidade europeia persistiu até ao início da semana em grande parte por esse conceito-chave das relações internacionais, usada e abusada nos dias que correm: realpolitik. Quem diria que a realpolitik, cunhada por Kissinger, também pode ser ingénua? Tudo o que se seguiu no terreno até hoje, também não deixa espaço para grandes dúvidas: Putin não faz bluff. Biden já tinha avisado, a União Europeia deixou de duvidar e preparou-se como já não estávamos habituados. Importa dizê-lo. Por mais cru que isso possa parecer pela guerra no terreno e esta invasão bélica em pleno século XXI. Cada vida civil perdida assim, é, antes de tudo o resto, uma derrota para a humanidade. Mas se a estratégia "maior" de Putin foi delineada durante muito tempo, a da Europa com os EUA em resposta ficou acionada em poucos dias e vai-se aperfeiçoando consoante as peças ao dispor. Daí e de forma mais clara, torna-se óbvio que o investimento na defesa dos países da União Europeia já vem tarde e é uma condição sine qua non no equilíbrio das forças que se seguirão neste novo mundo. A Europa terá de ser mais militar amanhã e seria um tremendo erro considerar que pode depender em exclusivo do reforço da Nato na sua política de defesa.

Enquanto os ucranianos, em nome da sua liberdade, se batem de forma brava e corajosa, inspirando grande parte do mundo e reunindo apoios de todas as esferas, a Rússia de Putin isola-se fora do terreno. As guerras sempre se combateram à margem e hoje mais do que nunca. É também por aí, mas não só que se tornam claros os erros estratégicos de Putin. Começam logo no discurso de quinta-feira que só poderia ser para consumo interno. Não foi e o mundo assistiu. A união dos 27 Estados-Membros da União Europeia nas medidas tomadas e nas sanções gradualmente impostas também apanharam desprevenido um presidente russo que se habituou a financiar a maioria dos partidos de extrema-direita nesses países. A fragmentação com a qual contava, não se deu. Em vez disso, a agilidade com que os Estados europeus limitaram o acesso do banco central russo às reservas acumuladas no estrangeiro; o congelamento de movimentos financeiros para todas as empresas russas; a exclusão dos bancos do sistema SWIFT com custos próprios para cada Estado-Membro europeu; o financiamento da União Europeia de armamento militar para a Ucrânia e um espaço aéreo banido aos russos.

Se ser ucraniano na Ucrânia é estar entre a vida e a morte, viver com a nacionalidade russa num mundo globalizado já se tornou todo um verdadeiro contratempo.

A recente reação de muitos oligarcas russos também foi ao encontro desta estratégia Ocidental. A tal da pressão que terá de vir de dentro. Só os próximos dias dirão se tem efeitos num eventual cessar-fogo da Rússia na Ucrânia ou não. O contrapeso que pode advir deste isolamento do regime russo é, até onde irá a loucura de Putin ao constatá-lo, tal como, ao falhanço daquilo que não calculou. A ameaça recente da utilização de armas nucleares foi a confirmação destes dois sentimentos. É preciso cuidado para se atingir e para que não se acabe a alimentar a besta. Por mais que os líderes europeus o refiram ou não, politicamente, teme-se isso e até ao momento que escrevo, explica a razão maior de não haver uma intervenção oficial da Nato na Ucrânia. Neste momento, esse passo dificilmente deixaria de significar o escalar para um conflito global, aéreo e com combates em mais territórios. A neutralidade da China aí também deixaria de ser um dado adquirido. É imperativo que o lado firme, mas racional dos líderes europeus se mantenha como até aqui e não se deixe engolir por uma emoção que pode conduzir a más decisões.

A dimensão pretendida por parte de Putin para esta invasão da Ucrânia mantém-se difusa. É quase certo que se toda esta ofensiva da União Europeia e dos EUA fora do terreno não resultar como até aqui, sem qualquer cataclismo para lá do expectável, as tropas russas só pararão onde quiserem. Essa vitória que também significaria a do neoimperialismo sobre as democracias, conforme líderes como Trump sempre pretenderam, assumindo, entre outros, as segundas como inimigas, reúne hoje menos força do que ontem. A longo prazo, os acontecimentos na Europa prejudicam a China. A abstenção no Conselho de Segurança da ONU do gigante asiático, contrariamente ao que Putin parece ter desejado e esperado, mais uma vez, é prova disso. O impacto económico do embate entre a Rússia e o Ocidente também afeta um país que na última década alcançou o maior crescimento da história no seu PIB.

A Europa e este mundo que não deixou de ser globalizado (!) acordaram para tudo aquilo que está em causa. As águas não podiam estar mais claras entre as ditaduras e a unidade europeia. Com isso e a contragosto, Putin deu uma nova vida tanto à União Europeia como à Nato, às alianças transatlânticas e consolidou os valores europeus, as vantagens das democracias liberais para o bem-estar e a paz. Muitos líderes europeus demonstram já ter percebido que têm de deixar de ser ingénuos na necessidade maior de apostarem na sua defesa. Terão de o ser mais também em relação à defesa dos ideais democráticos e dos seus alicerces que não se coadunam com tudo aquilo que foi permitido ao Putin na última década em solo europeu. O monstro cresce, muitos alimentam-se e até o mundo Ocidental é um lugar bem mais perigoso do que há dez, vinte, quarenta ou cinquenta anos.

Estamos no início de uma guerra que pode ser longa e escalar. A ordem mundial poderá mudar, mas ainda é difícil dizer até que ponto. Apenas sabemos que este novo mundo pedirá bem mais Europa. Contrariamente ao que demasiados julgavam. É preciso que a União Europeia esteja à altura.

Os sinais são bons.

Gonçalo Ribeiro Telles, consultor de Comunicação e Analista Político