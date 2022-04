O novo Regulamento da UE sobre Prevenção do Branqueamento de Capitais

A proposta de Regulamento com vista à harmonização do Regime de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo entre Estados Membros da UE.

A 20 de Julho de 2021, foi emitido o novo Pacote Regulamentar da UE em matéria de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PCBC/FT). Das 4 propostas incluídas no novo Pacote Regulamentar, destaca-se a proposta do novo Regulamento sobre a PBC/FT, um Regulamento único, diretamente aplicável aos Estados-Membros, sem necessidade de transposição, que tem como principal objetivo harmonizar as regras comunitárias sobre PBC/FT e colmatar lacunas existentes, resultantes da inconsistência na transposição das Diretivas Comunitárias. As principais alterações propostas incluem:

Alargamento da lista de entidades obrigadas: Passam a estar abrangidas pelas regras comunitárias de PBC/FT (i) prestadores de serviços de ativos virtuais; (ii) prestadores de serviços de crowdfunding fora do âmbito do Regulamento de Crowdfunding da UE; (iii) intermediários de crédito hipotecário e fornecedores de crédito ao consumidor que não sejam instituições financeiras e (iv) operadores que atuam em nome de nacionais de países terceiros para obter autorização de residência num país da UE.

Funções e responsabilidades: Estabelece-se a obrigatoriedade de nomeação de um gestor de conformidade, responsável pela implementação de políticas, procedimentos e controlos e pela comunicação, aos Órgãos de Direção, das ineficiências do sistema de controlo interno de PBC/FT e determina-se que o responsável pela conformidade assume a responsabilidade pela aplicação das políticas da entidade obrigada em matéria de PBC/FT. Prevê-se ainda a necessidade dos departamentos de conformidade serem dotados dos recursos necessários à execução eficaz das suas funções.

Dever de identificação e diligência: Define-se a informação e documentação permitida na identificação e verificação de Clientes. Passa a ser exigida informação sobre a origem e destino dos fundos em todas as situações e informação relativa ao montante estimado e a natureza expectável das transações. Estabelece-se um intervalo máximo de 5 anos para a revisão periódica de clientes e reduz-se o limite estabelecido para a obrigação de identificação e diligência em transações ocasionais de €15.000 para €10.000.

Dever de diligência reforçada: Prevê-se o aumento da lista de países considerados de alto risco e estabelece-se a obrigatoriedade de aplicação de medidas de diligência reforçada a todas as entidades localizadas nas referidas jurisdições.

Subcontratação: Proíbe-se a subcontratação de controlos de PBC/FT relacionados com a aprovação da avaliação do risco e a atribuição do perfil de risco de clientes, a definição de critérios para a deteção e reporte de operações suspeitas de BC/FT e a elaboração de políticas, procedimentos e controlos.

Beneficiários Efetivos: Clarifica-se o conceito de "controlo através da participação no capital" e introduz-se o conceito de "controlo através de outros meios".

Obrigações de reporte: Estabelece-se a obrigação de responder aos pedidos de informação da UIF no prazo máximo de 5 dias ou, em situações específicas, 24 horas e a proibição de execução de operações consideradas suspeitas de BC/FT, até que seja obtido o consentimento da UIF.

A data de entrada em vigor do novo Regulamento está ainda por determinar e depende, naturalmente, da celeridade do processo legislativo. Não obstante, deverão as entidades obrigadas começar a avaliar os impactos decorrentes da entrada em vigor dos novos requisitos e a antecipar estratégias para implementação dos mesmos.

Sara Barbosa, Manager EY, Consulting Finantial Services