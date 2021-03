O ocaso de Oeiras e a Economia da Grande Lisboa

Na última década o concelho de Oeiras estagnou e pouco ou nada mudou. Na economia não se implantaram na região novas empresas estruturais, o comércio definhou, zonas como o Tagus Parque, fruto da redução de funcionários do Millennium e do BES/Novo Banco, perderam grande parte da sua vitalidade, a reabilitação urbana não avançou, os guetos em que estão encerrados os portugueses Negros e Ciganos continuam e não se antevê qualquer política de integração racial e social, a habitação para jovens é uma miragem. Fizeram-se meia dúzia de rotundas, acabaram-se parte das obras atrasadas, asfaltaram-se algumas ruas esburacadas e pouco mais.

Mas pior, na ânsia por mais betão, pairam ameaças sobre zonas verdes como a Serra de Carnaxide, o Jamor, nomeadamente a zona hoje ocupada pelas ruinas da antiga fábrica da Lusalite, e Miraflores que está em vias de ver reduzido o seu pequeno parque urbano. E insiste-se no tristemente célebre SATU um comboio elétrico que liga um centro comercial à estação de Paço de Arcos mas que nunca teve passageiros apesar do seu enorme custo de manutenção. No entanto esses projetos megalómanos não avançam demonstrando que para além de monstruosidades ambientais são também loucuras financeiras.

Num mundo em crescimento estagnar é ficar para trás. Como o atleta que a meio da corrida estanca incapaz de avançar mais. Todos os ultrapassam. Cascais, Mafra e Loures todos apresentam mais dinamismo.

A atenção aos munícipes é mínima. Existem pessoas à espera de audiências, há mais de um ano (porque não usar a videoconferência?). Sem ouvir as populações a Câmara isola-se.

Na última campanha eleitoral Isaltino de Morais prometeu apostar na educação, mas as escolas do concelho não progrediram nos rankings nacionais e nenhuma está nas 50 melhores do país. Os pais que podem colocam os filhos no ensino privado fora do Concelho. No decurso da atual pandemia verificou-se que muitos alunos de Oeiras nem computadores tinham para seguir as aulas. Eis o resultado da maior promessa feita!

A Câmara de Oeiras que foi no passado um agente de desenvolvimento do concelho e na região envolvente, agora transformou-se num pesado lastro inamovível.

Isaltino Morais depois que saiu da cadeia, não encontrou pessoas capazes de o apoiar e rodeou-se de um grupo de vereadores incompetentes. Ele próprio perdeu o dinamismo que lhe granjeou fama. Infelizmente em Portugal a cadeia, em vez de reabilitar, é uma experiência dura que quebra as pessoas.

Para a região da Grande Lisboa, Oeiras é essencial como polo de desenvolvimento em setores de futuro. Assim o foi no passado, com a abertura de parques tecnológicos e o investimento de importantes empresas nacionais e estrangeiras. Essas empresas e instituições atraíram a Oeiras muitos trabalhadores da Zona Metropolitana e muitos estabeleceram-se mesmo no concelho. Mas esse motor de crescimento, que era impulsionado pela Câmara, parece ter-se esgotado ou mesmo ter gripado.

É necessário um novo modelo de desenvolvimento para Oeiras. Isaltino de Morais está esgotado tal como o modelo que protagonizou no início do século. São precisas novas soluções. As eleições autárquicas são uma ocasião para se manifestarem alternativas. Estamos num ponto de viragem.

A economia reclama uma alternativa credível. Um modelo mais verde, digital, socialmente inclusivo e respeitador da diversidade.