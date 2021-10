O orçamento Melhoral enterrou a geringonça

António Costa, os que ao lado dele se sentam no governo e os seus ex-aliados agora feitos inimigos estão juntos na crença de que não vem mal ao mundo executivo numa liderança política que não tenha uma base orçamental sólida para se apoiar. Desde que o chumbo orçamental se concretizou e a geringonça se escaqueirou de vez, é a única coisa que une as esquerdas, essa tentativa de, mesmo sem acordo mínimo, evitar as eleições que têm tudo para deixar o parlamento verdadeiramente partido ao meio.

Como seria viável levar para diante o país recorrendo a suaves prestações mensais de um orçamento que só é "bom para os portugueses" que compõem o governo ou são filiados no Partido Socialista, ninguém se atreve a tentar explicar.

Se inteiro o orçamento que Costa e os seus camaradas de bancada tentaram vender como "o mais à esquerda de sempre" não conseguiu convencer o PCP a voltar a sacrificar-se - à custa da contínua sangria de eleitorado - nem chegou para o Bloco deixar de proclamar intransigências mesmo depois de se tornar óbvio que desta vez Jerónimo não ia salvar o dia, preferindo fazer colapsar o sistema que tanto engrandeceu como salvador da pátria e deixar Portugal sem saída, com o bolo cortado às postas terá ainda menos hipóteses. E se o imperativo das contas certas não permitiu antes ir mais longe, não será agora, depois de Bloco e PCP o terem deixado na mão - obrigando-o a escolher entre voltar-se para o lado que sempre rejeitou muito publicamente ou enfrentar a morte certa do escorpião em nome do orgulho - que Costa terá margem ou vontade de emendar a mão que desenhou um orçamento que é como o velhinho "Melhoral: não faz bem nem faz mal".

Marcelo avisou, ainda antes de o fim se precipitar, que para ele a resposta a um chumbo seria apenas uma, rápida e prática: dissolução do parlamento e eleições antecipadas. Por muitíssimo menos o então Presidente Jorge Sampaio fez cair Pedro Santana Lopes. E alertou para aquilo que todos sabemos, por muito que alguns tentem negar ou alterar na secretaria: os partidos mais recentes no espetro político português ganharam fôlego e das antigas receitas só os maiores, PS e PSD, mantêm uma relevância muito considerável. Mesmo com crises internas a fragilizá-los.

Por muito que ponha o ónus do funeral da geringonça nos que se sentam à sua esquerda, António Costa - que perdeu as eleições para o primeiro-ministro Passos Coelho que vinha há quatro anos aplicando a amarga receita da troika e que não foi capaz de descolar nunca dos 38%, por mais que pedisse maiorias "expressivas", "claras", "estáveis" ou "reforçadas" aos portugueses em cada ida às urnas - dificilmente conseguirá agora resultado diferente. E dificilmente também aceitará dar vida a um novo orçamento que dedique atenção acrescida às causas dos que o empurraram para novas eleições. E é bem provável que os maiores tenham de encontrar juntos a solução para as contas no próximo governo, que inevitavelmente terão um olhar mais generoso sobre quem cria riqueza e emprego capazes de alimentar o futuro do país.