O País avestruz e o negacionismo institucional

As elites portuguesas tendem a aceitar a derrota e a humilhação com orgulho e, simultaneamente, querem louvados como brilhantes feitos todos os erros que comentem.

Decorrem os campeonatos europeus de natação e tem-se ouvido na comunicação social o estribilho de que esta é a "nossa melhor participação de sempre". Vejamos, no final do dia 18, Portugal não tinha obtido qualquer medalha nas provas femininas e tinha obtido duas medalhas de bronze nas masculinas.

Assim, na tabela de medalhas em femininos, mantínhamos um honroso e fantástico último lugar. Pior que a Turquia ou a Grécia que obtiveram uma medalha ou a Bósnia que conseguiu duas, ou a Lituânia três. Mesmo muito bom. Pergunto-me: O que seria mau? Que resultado levaria os dirigentes da Federação a demitir-se? Felizmente não se afogou nenhuma atleta. Só isso justifica as maiores felicitações aos líderes desportivos. Parabéns.

Em masculinos, ganhamos duas medalhas de bronze, atrás de países pequenos como a Finlândia ou de países da nossa dimensão como a Áustria, a Suécia, Israel, a Grécia, a Hungria, etc. Fantástico. Enfim, o melhor de sempre. Que tristeza.

Infelizmente, esta cultura estende-se a outras áreas da sociedade como a economia, a política e mesmo a governação religiosa.

Neste capítulo, vimos com tristeza um Patriarca, que se provou ter protegido um padre que cometeu crimes de pedofilia, defender-se, dizendo que fez tudo bem. E este ridículo armamentário foi louvado pelos seus subordinados padres - que evidentemente preferem ter um superior que os protejam sempre que cometerem crimes. Tudo passa sem grande comoção social. Quem se interessa pela segurança dos filhos dos católicos? Nem os próprios católicos. Ninguém exige a saída do Cardeal. Será seguramente afastado pelo Vaticano, que se preocupa mais com as crianças do que os pais católicos portugueses.

A cultura de ver o que não está lá, vitórias quando são derrotas, argumentos quando são falácias, estende-se também à atuação policial. Aí temos um vídeo em que um homem negro de braços baixos e sem qualquer objeto nas mãos é selvaticamente agredido por um grupo de polícias. Logo o comando policial remete uma nota dizendo que o homem era agressivo e que a agressão se justifica plenamente. Todos parecem concordar com tal absurda contradição: entre as imagens e as justificações da polícia. Mesmo que, antes do início da filmagem, o homem tivesse cometido qualquer ato condenável, para o que aparentemente não há provas, mesmo nessa situação hipotética, nada justifica que quando estava calmo e desarmado fosse agredido de forma brutal. É racismo? É violência policial? É violência policial racista? Eis o que é importante apurar. Eis o que importa esclarecer.

Esta atitude de vender derrotas como vitórias é extremamente prejudicial. Primeiro, porque não permite retirar as efetivas lições dos acontecimentos. Se está tudo bem, para a próxima será igual ou pior. Segundo, não permite responsabilizar dirigentes e afastar incompetentes, eternizando-se estes nos seus postos. Terceiro, não permite estabelecer objetivos que nos permitam aproximar-nos dos nossos competidores. Esta cultura é um desastre.

É tempo de deixarmos de ser o País avestruz, que enterra a cabeça na areia para não ver a realidade, o País que nega o que está à frente dos olhos e engole qualquer patranha, para passarmos a ter uma visão do mundo que nos permita evoluir e traçar um rumo de progresso, com base em objetivos apropriados à nossa situação.