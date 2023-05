O país do governo-zombie ganhou um Presidente

Esta crise que António Costa provocou é de uma enorme irresponsabilidade. Isto não se faz. E é um sinal negativo que se dá aos portugueses. Em particular aos que esperam da política não o jogo das cadeiras ou o jogo das ambições pessoais, mas que haja uma mudança no sentido de os políticos fazerem aquilo que é devido: responder aos problemas dos portugueses."

A afirmação é de António José Seguro, num frente-a-frente com António Costa, na sequência do golpe que este deu para tomar conta do PS, em 2014. Mas podia ter sido proferida nesta semana, em referência aos mais recentes malabarismos do primeiro-ministro. A verdade é que, mesmo depois de uma década de truques e mortais à retaguarda, ainda nos conseguimos surpreender com a capacidade de Costa tirar cartas da manga.

Não é genialidade política, não haja ilusões. É a prioridade dada à própria sobrevivência, que se revela pela opacidade, pela duplicidade de critérios, pelo total desrespeito institucional e pela crença de estar acima das regras. Não é talento, é a necessidade de se manter vivo na esfera política que conduz ao enviesamento de dossiers e decisões pelo barómetro do potencial de voto - como a TAP, nacionalizada para privatizar milhares de milhões de euros dos portugueses depois; ou as pensões, que não podiam subir nem mais um cêntimo, sob pena de pôr em risco as contas públicas, mas três meses depois recuperaram do corte original que o governo lhes aplicara. Não é potencial revelador de capacidade, é fuga para a frente, com desresponsabilização própria - e dos seus, enquanto é conveniente segurá-los - e desrespeito absoluto pelo país, como se viu pelo show montado com Galamba, que passou de irremediavelmente demitido a inocente glorificado em três quartos de hora.

Mas não é caso único, é mais do mesmo. Recorde-se os inúmeros episódios que envolveram Cabrita, incluindo a morte de um cidadão ucraniano, as golas antifogo que se inflamavam e um atropelamento mortal; ou Marta Temido, ou Constança Urbano de Sousa, ou Pedro Nuno Santos, ou o adjunto do próprio primeiro-ministro, acusado de prevaricação. Como Galamba (e Céu Antunes, outra ministra-zombie), todos eles - e mais uma dúzia que acabou por ser afastada mas só no exato momento e nos termos definidos pelo chefe do governo - mereceram rasgados elogios e a "confiança reafirmada" publicamente pelo primeiro-ministro, de cada vez que a sua legitimidade foi posta em causa por sarilhos e balbúrdias, por tropeções e abusos, por casos de justiça.

Se virmos bem, nesta semana, Costa só foi Costa. Os inocentes somos nós. A desviar-se agora dos estilhaços do Galambagate, a acomodar a solução que lhe restou depois de constatar que não teria quem aceitasse sentar-se nas suas Infraestruturas, a calar as vozes dissonantes que se foram multiplicando no Rato. E para fora, a vender a propaganda dos apoios com que vai mascarando a enormidade que cobra em impostos aos portugueses, o confisco das pensões, a montar-se no crescimento da economia enquanto esconde que os números que inflaciona estão presos pelos arames do turismo (que não teve pejo em atacar com um pacote a que devia ter chamado Mais Habitação Só Nos Seus Sonhos).

Provavelmente já está em busca de vias de fuga, depois da granada detonada em Frankfurt, com Lagarde a fechar a torneira e a avisar Portugal que está por sua conta e risco (considerável, por sinal). E Galamba será habilmente empurrado da beira do precipício em que foi deixado assim que consiga novo candidato à pasta.

Se o que se viu nesta semana foi Costa a ser Costa - o tal que Seguro lamentava que se movesse pelo "jogo das cadeiras e das ambições pessoais" -, também se ganhou um Presidente. Traído na sua vontade de temperança, Marcelo abandonou a sala e deu lugar ao Presidente da República. Em dez minutos de uma dureza sem precedentes, desfez o primeiro-ministro, o governo e o lamentável histórico de ambos na periclitante geringonça montada em cima da maioria absoluta. Entendeu, e bem, que era tempo de abandonar a moderação e tomar uma posição que não deixe margem para dúvidas: cada vez que o primeiro-ministro e o seu executivo derem um passo, o Presidente estará a ver onde os levou e como deixou o país. E pronto a agir.

Costa pode dizer que "não há drama, só divergência", mas sabe bem o que acordou em Marcelo e está consciente de que não lhe resta nem um milímetro de margem.

Governo, para já, continuamos a não ter, mas nesta semana o país ganhou um Presidente.