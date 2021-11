O país não pode parar

A dissolução da Assembleia da República e a antecipação das eleições legislativas surpreendeu os portugueses. E há a consciência generalizada de que esta não é a melhor altura para ir a votos: o país ainda enfrenta a crise sanitária, está a retomar a atividade económica e prepara-se para executar o PRR.

Mas como se costuma dizer, é apenas a democracia a funcionar - e ainda bem. Sendo certo, no entanto, que o impasse político pode gerar instabilidade e essa instabilidade terá provavelmente efeitos económicos, como a desaceleração do consumo ou o adiamento de investimentos. Por ora, é impossível prever com rigor o verdadeiro impacto económico da crise política.

Neste contexto, parece-me fundamental que o país não paralise à espera das eleições e prossiga a recuperação económica em curso. Há muitas matérias políticas que competem à Assembleia da República e outras em que o governo pode decidir autonomamente, de forma a garantir o avanço do país em áreas fundamentais para o seu desenvolvimento. Além disso, a legislação permite excecionar do regime de duodécimos as despesas afetas a projetos cofinanciados por fundos europeus. Não há, portanto, desculpas para não executar o PRR.

O país não pode perder o foco no PRR. Trata-se de um plano fundamental não só para a recuperação económica e social no pós-pandemia mas também para a transformação estrutural do país a partir de um modelo de desenvolvimento mais inteligente, digital, inclusivo e sustentável. O tempo é curto para executar os novos fundos europeus e não podemos incorrer nos erros do passado. Temos de executar o PRR com visão, pragmatismo e transparência, para que os incentivos sirvam, de facto, para alavancar investimentos (públicos e privados) com efetivo retorno económico e social.

Também seria bom que das eleições resultasse uma solução governativa estável ou pelo menos que não se radicalizasse o antagonismo entre blocos políticos. Independentemente de quem vença nas urnas, é importante que sejam firmados compromissos políticos duradouros entre os maiores partidos em áreas-chave para o nosso desenvolvimento. Os problemas estruturais do país - como o crescimento anémico, a fraca produtividade, o défice de qualificações, o atraso na transição digital, a lentidão da justiça, os baixos salários ou a fiscalidade elevada - exigem acordos ou pactos de regime que sustentem as reformas necessárias.

Oxalá as eleições sejam clarificadoras e permitam essa abertura ao diálogo e ao consenso, sem ferir a identidade dos partidos.

Presidente da ANJE