O papel da tecnologia na inovação do setor financeiro

Como Chief Financial Officer (CFO) naquela que é uma das maiores tecnológicas do mundo, acredito que a inovação é fundamental para manter a competitividade das organizações e garantir a sustentabilidade a longo prazo. No setor financeiro, em particular, a inovação tem sido cada vez mais importante para a promoção de novos serviços, aumentar a eficiência operacional e criar vantagem competitiva.

Com quase duas décadas em funções ligadas à área de controlo financeiro, em diferentes mercados, tenho visto do papel do CFO e das suas equipas a beneficiar de constante evolução. Durante o conturbado período da pandemia, por exemplo, revelou-se crucial para manter as organizações em atividade. Agora, o tempo que vivemos exige-nos mesmo que sejamos mais "futuristas" e francos líderes da transformação das organizações.

De acordo com um estudo recente da Microsoft, "Economic Guardians of the Future", a maioria dos líderes financeiros sente que lhes está a ser pedido que cumpram objetivos contraditórios: acelerar o ritmo da inovação enquanto protegem a confiança da marca e mitigam os riscos. Apontam, também, para a necessidade de redução de custos e aumento do crescimento para obter lucros a curto prazo. Tudo isto num contexto de grande incerteza económica.

O equilíbrio entre os níveis de automação e as pessoas - o ativo mais importante de uma organização - é crucial para o futuro da inovação financeira. A automação e a inteligência artificial (IA) são fundamentais para ajudar a fazer evoluir o papel das equipas financeiras no apoio aos objetivos estratégicos das organizações e 82% dos líderes financeiros consideram estas duas tecnologias muito importantes nesse processo.

As ferramentas de automação de low e no-code ajudam a remover as barreiras informáticas permitindo que as pessoas ficam mais conectadas, colaborativas e prontas para enfrentar um trabalho mais estratégico. A implementação destas tecnologias permite, assim, libertar tempo valioso para que as equipas financeiras se concentrarem nas tarefas que impulsionam a estratégia do negócio.

Em paralelo, a agilidade e a inovação são críticas para enfrentamos o inesperado. A saúde organizacional está cada vez mais dependente de dados conectados, processos eficientes e análises orientadas para a ação que facilitam uma tomada de decisão ágil.

O mesmo estudo descobriu também que 88% dos líderes financeiros se sentem sobrecarregados pelos dados da sua organização. Para responder a esta necessidade, e temos hoje à nossa disposição uma série de ferramentas de análise de dados e IA que ajudam as empresas a tomar decisões mais informadas com base nos mesmos. Algumas dessas ferramentas incluem o Power BI, que permite visualizar e analisar dados de várias fontes, em tempo real, e o Azure Machine Learning da Microsoft, que fornece recursos de machine learning e IA para construir e implementar modelos personalizados.

Apesar de serem vistos, muitas vezes, como adversários da inovação, 79% dos líderes financeiros acreditam que para atender às necessidades futuras, têm de desempenhar um papel significativo na inovação empresarial e no reforço da transformação em toda a organização. Mas, para que isso seja possível, a capacitação da força de trabalho é crucial, com prioridade à realização do trabalho, colaboração e inovação mais rápida.

Não é surpreendente que os colaboradores queiram dedicar menos tempo a tarefas repetitivas e transacionais, e mais tempo a trabalhar em equipa, em tarefas de valor acrescentado que permitem tomar melhores decisões.

Há muitos anos que estamos nesta jornada de transformação das nossas operações financeiras, através dos nossos produtos baseados em cloud. com as nossas equipas a tirar partido da tecnologia de low e no-code para transformar processos empresariais. Estas iniciativas já nos pouparam mais de 977 horas de trabalho manual, por ano, com mais de 25 milhões de dólares em poupança e um grande aumento de produtividade.

No entanto, esta transformação vai além da tecnologia. Estamos a reimaginar o que é possível, o que exigiu uma mudança cultural para reavaliar os nossos processos, a eliminar os pain points, a fomentar uma cultura de aprendizagem e inovação e a capacitar as nossas equipas a fazer o melhor trabalho possível.

Acredito que ao juntarmos pessoas talentosas, processos bem definidos e ferramentas eficazes, somos capazes de grandes conquistas. É fundamental reconhecer o papel da cultura na construção de uma equipa coesa e comprometida com a aprendizagem contínua, que pode liderar a transformação e a inovação em toda a indústria.

Rita Piçarra, CFO da Microsoft Portugal