O papel da tecnologia num mundo mais sustentável

Quando pensamos na sustentabilidade, pensamos muitas vezes em reduzir a nossa pegada de carbono utilizando menos energia, conservando a água e reciclando. No entanto, há outro jogador-chave no jogo da sustentabilidade: a tecnologia. Em particular, o campo do GreenIT tem o potencial de ter um impacto significativo na nossa capacidade de criar um mundo mais sustentável.

O Green IT refere-se à prática de conceção, desenvolvimento, utilização e eliminação de tecnologia de uma forma amiga do ambiente. Pode incluir tudo, desde a utilização de hardware e software eficiente em termos energéticos até à implementação de reuniões virtuais e cloud computing para reduzir a necessidade de viagens e infraestruturas físicas.

Uma das formas mais significativas como a tecnologia pode contribuir para a sustentabilidade é através da redução do consumo de energia. Os centros de dados tradicionais, por exemplo, requerem uma quantidade significativa de energia para alimentar e refrigerar os servidores. Contudo, novas tecnologias como a virtualização e a computação na cloud podem reduzir o número de servidores físicos necessários, resultando em poupanças de energia significativas.

A tecnologia pode ainda ajudar-nos a alcançar a sustentabilidade no recurso ao trabalho remoto e reuniões virtuais. Além de reduzir a necessidade de viagens, pode também reduzir a quantidade de espaço físico necessário para escritórios, levando a um menor consumo de energia e emissões de carbono.

Finalmente, a tecnologia pode também ser responsável pelo reforço da sustentabilidade, permitindo-nos controlar e gerir melhor a utilização dos nossos recursos. As tecnologias domésticas inteligentes, por exemplo, podem ajudar-nos a acompanhar a nossa utilização de energia e água e a identificar áreas onde podemos reduzir o desperdício. Da mesma forma, os sistemas de automação de edifícios podem ajudar a otimizar a utilização de energia em edifícios comerciais, reduzindo os custos e as emissões de carbono.

A tecnologia tem um papel essencial a desempenhar na criação de um mundo mais sustentável. O campo das TI ecológicas, em particular, tem o potencial de ter um impacto significativo através da redução do consumo de energia, permitindo o trabalho remoto e reuniões virtuais, e permitindo-nos monitorizar e gerir melhor a utilização dos nossos recursos. À medida que continuamos a explorar novas tecnologias e inovações, é essencial ter em mente a sustentabilidade e considerar como podemos utilizar a tecnologia para criar um futuro mais sustentável.

Alexandre Silveira, Diretor de Marketing da HP Portugal