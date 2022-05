O papel das comunidades de energia no combate à pobreza energética

Menor independência externa de combustíveis fósseis, mais integração de fontes de energia renováveis e mais eficiência energética: eis os desafios do momento, ainda mais quando os preços da eletricidade atingem valores máximos.

Urge a necessidade de depender menos de recursos externos de origem fóssil e o futuro não parece reservar-nos melhores dias. É uma questão de factos e contra factos não há argumentos. Mas, hoje, queremos desafiar esta máxima porque existem caminhos alternativos, como o autoconsumo coletivo e as Comunidades de Energia Renovável (CER), com produção local verdadeiramente descentralizada, tendo por base energia limpa a preços baixos.

As CER possibilitam que cidadãos, empresas, agentes locais, entidades públicas, entre outras, se agrupem para produzir energia a partir de fontes renováveis; e consumir, armazenar, comprar e vender energia, com os seus membros ou com terceiros, bem como partilhar e comercializar, entre os membros da comunidade, a energia renovável produzida localmente. As CER abrem, ainda, a possibilidade de aceder aos mercados de energia, por exemplo, para fornecer serviços, tais como, de flexibilidade, tanto diretamente como através de agregação e de forma não discriminatória.

As as CER têm benefícios económicos, ambientais e sociais para os seus membros, e promovem uma participação ativa do cidadão no sistema elétrico. São uma abordagem viável e eficaz para combater a pobreza energética, podendo ser um regime alternativo à tarifa social de energia, criada em tempos, também críticos, para auxiliar as famílias economicamente vulneráveis a fazer face às despesas energéticas, contudo, nos dias de hoje, e fruto das constantes alterações, a tarifa social de energia é um mecanismo automático que confere cerca de 33% de desconto na fatura de energia elétrica das famílias economicamente vulneráveis (mas não só!), abrangendo cerca de 800.000 habitações, com um custo aproximado de 100 milhões de euros/ano para quem efetivamente suporta o referido desconto, sem que haja qualquer estímulo à eficiência e ao desempenho energético dos equipamentos, das habitações e do sistema energético como um todo.

Custos de contexto, em tempos absolutamente necessários, mas profundamente elevados, que atualmente exigem novas abordagens, inovadoras, financeiramente mais sustentáveis e que possibilitem uma efetiva transição energética, sem deixar ninguém para trás, envolvendo as famílias economicamente vulneráveis, salvaguardando a coesão social e territorial, o bem-estar e saúde dos agregados familiares em situação de pobreza energética, assegurando-lhes uma maior acessibilidade a serviços energéticos essenciais, a alternativas energéticas a baixo custo, sem emissões locais, promovendo a eficiência energética e reduzindo a fatura mensal de forma efetiva, sem descontos atribuídos.

Ainda que o conceito seja relativamente recente, Portugal tem já bons exemplos de CER no terreno, que servem de inspiração para que este modelo seja aceite e reconhecido como uma forma de democratizar e descarbonizar o setor energético com a participação ativa do cidadão, incluindo os mais vulneráveis.

As CER são essenciais no processo de transição energética, aliada à transição digital, com potencial para gerar novos modelos de negócio e fomentar a criação de novos mercados com participação ativa do cidadão. Os membros de uma comunidade podem usufruir das unidades de produção para satisfazer as suas necessidades de consumo a um baixo custo, mas também otimizar a gestão energética, maximizando proveitos e minimizando a injeção de excedentes na rede, conferindo uma maior robustez e resiliência, contribuindo para uma maior segurança de abastecimento dos territórios e uma maior independência energética do país.

Este é um caminho seguro para acelerar a descarbonização e a transição energética, que deverá ocorrer de forma simplificada, acelerada e desburocratizada, criando as condições favoráveis para a sua proliferação, que possibilitem aumentar a competitividade e posicionamento das empresas portuguesas e possibilitar mais rendimento disponível nas famílias pela redução da fatura energética, contribuindo, assim, para combater a pobreza energética de forma efetiva e eficaz.

Andreia Carreiro, Innovation & Energy Advisor da Cleanwatts