O papel das marcas em tempo de pandemia

Há mais de um ano que a Covid-19 chegou e mudou o mundo como o conhecemos. Desde então, vivemos numa pandemia que parece não ter fim e onde a cada luz ao fundo do túnel, surge uma nova vaga. É uma visão pessimista, é certo, mas a verdade é que as consequências que ainda se fazem sentir continuam a trazer mais motivos de preocupação do que de alívio.

Quando a pandemia chegou, não havia nenhum plano de Marketing ou estratégia de negócio que a antecipasse e que nos preparasse para o que viria a seguir. Era tudo uma novidade, mas daquelas nada simpáticas, e tivemos todos que arregaçar as mangas e procurar a melhor forma de reagir. Acontece que, volvido um ano e meio, as mangas continuam arregaçadas e há quem já tenha os braços cansados.

Não há ninguém que tenha ficado a salvo deste novo contexto pandémico, mas se há algo que a Covid-19 trouxe de positivo foi a promoção do sentido de união e solidariedade. Se é verdade que a pandemia afeta mais uns que outros, então é nesse ponto que os "outros" podem e devem agir. Estes "outros", que, na verdade, pode ser qualquer um, têm sido, muitas vezes as marcas. Ainda que também afetadas pela pandemia, as marcas têm tido um papel fundamental no sentido de contribuir positivamente para que a evolução do contexto que vivemos atualmente cumpra o sentido mais favorável para todos.

Independentemente do setor e área de atividade, o lema universal das marcas tem sido o de "surfar" a onda (gigante, por sinal) da pandemia. As estratégias têm vindo a ser repensadas para que cada marca possa ser relevante no contexto atual e, acima de tudo, para que a sua missão tenha em conta um sentido de responsabilidade social maior. Em tempo de pandemia, o que é esperado das marcas não assenta na qualidade dos seus produtos e serviços, mas, acima de tudo, no contributo que podem dar a quem mais precisa.

Desde março de 2020 que inúmeras iniciativas se têm vindo a desenvolver no sentido de apoiar os grupos mais desfavorecidos e fragilizados. Há marcas que se reinventaram para apoiar a linha da frente, há quem tenha utilizado a criatividade para consciencializar para o tema e há quem tenha feito da solidariedade a sua principal missão. Ninguém ficou indiferente e desde que haja vontade e meios para ajudar, há sempre organizações disponíveis para fazer a diferença.

Ultimamente, a maioria das estratégias passam por garantir que as marcas são reconhecidas como "love brands", mas a pandemia mostrou que, há um novo conceito por explorar: o de "relevant brands". A relevância de uma marca vai muito além da utilidade dos seus serviços, mas o papel humanitário que podem e devem ter perante a sociedade. É na responsabilidade social que devem assentar os seus planos de ação e qualquer passo dado por uma marca deve garantir que é mais um passo no caminho de um futuro melhor, mais humanizado e sustentável.

A pandemia já leva tempo a mais, mas que sirva para nos deixar uma lição. O universo dos negócios sobrevive do desenvolvimento do mundo e por isso não podemos permitir que as marcas sejam alheias aos seus problemas. Que a onda de solidariedade não seja apenas uma onda passageira e que cada marca, e cada um de nós, possa sempre pensar em contribuir para algo melhor.

Afinal de contas, estamos todos juntos nisto. Uns estarão sempre mais desfavorecidos relativamente a outros, é um facto, mas é nesse momento que a balança se equilibra e que a solidariedade vence. O ditado diz que "em tempos de crise, uns choram, outros vendem lenços", mas não é esse o caso. Aqui os lenços distribuem-se.

Ana Pinho, responsável de Marketing da PRIO