O papel das TIC no desenvolvimento socioeconómico: Celebrar e refletir

Hoje, no dia das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, que desde 2006 é comemorado para relevar a importância das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e o seu papel na promoção do desenvolvimento socioeconómico, não quis deixar de partilhar uma reflexão sobre os caminhos da economia portuguesa.

Este Dia é uma oportunidade para celebrar as TICs e o seu impacto na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, é um lembrete importante de que ainda há muito a ser feito para garantir que todas as pessoas tenham acesso a essas tecnologias. Apesar dos enormes benefícios que as TICs oferecem, 27% da população mundial ainda está offline (fonte: ITU) e não têm acesso a elas. É fundamental garantir que todos, independentemente de sua localização geográfica ou meio social, tenham acesso a estas tecnologias.

Tendo tido o privilégio de trabalhar em Portugal nos últimos quatro anos, no setor das tecnologias, que Paulo Portas apelidou no último Congresso da APDC de "o coração da economia do futuro", consigo ver como a economia portuguesa tem evoluído. O economista Ricardo Reis destacou no mesmo Congresso, desenvolvimentos que ocorreram nestes quatro anos, como o alargamento da excelente cobertura digital que o país já tem; a manutenção da descida da dívida pública e o explodir do trabalho à distância, que nos permite estar mais próximos dos centros de decisão.

Por outro lado, a preocupação mantém-se com a carga fiscal em Portugal, a necessidade de mais reformas estruturais (a ver se o PRR ajuda aqui) e do reforço na formação de um capital humano que tem características e qualidades excecionais (aqui destacaria o programa Upskills que a mesma APDC preconiza para captar mais recursos humanos para as TIC), uma vez que a educação ainda anda desfasada das necessidades das empresas e muitas vezes somos nós, empresas, que colmatamos esta falha e ainda uma certa iliteracia digital, nomeadamente em alguns segmentos da população, que este dia também visa ajudar a ultrapassar.

Por muitas e legítimas preocupações que as TIC levantam, designadamente com temas como a cibersegurança ou a ética na inteligência artificial, hoje é um dia para lembrar que sem estas tecnologias a comunicação e conexão seriam muito limitadas e deixaríamos de ter acesso a muitos e fundamentais serviços e informação sem as quais não podemos viver. As TIC têm um impacto significativo no desenvolvimento económico, melhoram a eficiência dos processos empresariais e, de uma forma geral, facilitam-nos muito a vida. Que Portugal seja cada vez mais uma referência na área é o meu desejo neste dia.

Vicente Huertas Pardo - CEO da Minsait, uma empresa da Indra, em Portugal