O papel do digital no futuro da educação e da formação

Portugal foi, no final de abril, palco de uma das mais importantes conferências internacionais dedicadas ao ensino e formação através de plataformas online de aprendizagem. A Open edX Conference reuniu mais de 200 participantes vindos de todo o mundo para partilhar experiências, dar conta de novas tendências e, acima de tudo, promover um debate pleno de conteúdo sobre as potencialidades oferecidas pelas plataformas digitais. As aprendizagens obtidas neste evento são uma oportunidade para o nosso país aprofundar o percurso feito até agora no domínio das soluções de formação à distância como parte da valorização contínua da carreira profissional.

Mais do que a excelente impressão causada junto dos visitantes estrangeiros, que ficaram surpreendidos pela positiva com as condições proporcionadas no Campus da NovaSBE em Carcavelos, merece igualmente nota de destaque as palavras de congratulação em relação ao trabalho desenvolvido pela FCT|FCCN ao longo dos últimos três anos para tornar realidade a Plataforma NAU, um projeto de referência no campo dos MOOC (Massive Open Online Courses). São palavras de incentivo vindas de reputados especialistas a nível internacional na área das ed-tec, responsáveis pela conceção e evolução de plataformas de aprendizagem online usadas por milhões de pessoas mundo fora e que olham para Portugal como um caso de sucesso. Importa agora capitalizar estas palavras em novas soluções e novas abordagens ao serviço do ensino e da formação em língua portuguesa.

A realidade demonstra-nos que o período pós-pandemia trouxe e consolidou mudanças nos comportamentos da sociedade, havendo uma notória preocupação em valorizar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a procura por modelos de trabalho mais flexíveis. Tal como foi assinalado na conferência por Anant Agarwall, fundador da edX, existe um movimento generalizado em diferentes setores de atividade, que se estão a tornar orientados para o consumidor, como adoção da telemedicina pela saúde, os serviços de streaming no entretenimento ou as entregas on-demand no retalho. No seu entendimento, a educação tem também de se transformar, evoluindo para uma universidade centrada no aluno. Esta mudança de abordagem mais centrada nas necessidades de quem quer aprender pode, e deve, ser aplicado também a outros domínios da formação e educação.

Uma ampla adoção do online como plataforma para a obtenção de formação ao longo da vida surge como um caminho natural, oferecendo benefícios quer a alunos, quer a instituições e empresas. Se durante o período crítico da pandemia, a passagem para formação online foi uma necessidade de "sobrevivência", sem tempo de preparação e a exigir flexibilidade e resiliência, neste momento a formação em plataforma online surge como uma forma de renovar conhecimento e obter novas competências ao ritmo desejado, no momento do dia mais favorável e em articulação com outras responsabilidades. Por outro lado, as empresas e instituições, têm nesta solução uma oportunidade para dar resposta às crescentes necessidades de formação e requalificação profissional dos seus colaboradores.

Mesmo a retoma do conceito presencial, como resultado do fim das medidas mais restritivas, não parece ser uma condição que exclua a capacidade de crescimento das plataformas de aprendizagem online, dando seguimento à tendência positiva que os MOOC têm vindo a assinalar ao longo dos últimos 10 anos a nível global e que em Portugal tem claramente espaço para evolução e consolidação. Está nas mãos das instituições e empresas encarem as plataformas de aprendizagem online como uma oportunidade de criar sinergias com instituições de ensino superior e entidades de renome para se valorizarem não só a nível interno como, também, junto do mercado.

João Gomes, diretor da Área de Serviços Avançados da Fundação para a Ciência e Tecnologia