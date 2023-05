O papel do setor imobiliário na descarbonização e as Comunidades de Energia Renovável: que relação?

A otimização da eficiência energética, para além de um tema indiscutivelmente atual, constitui uma inevitabilidade num mundo em que a redução da pegada de carbono é cada vez mais urgente. Todos sabemos, em todos os setores, que o investimento nas energias renováveis é uma aposta rumo a uma economia mais verde e descarbonizada, assim como a uma sociedade mais produtiva e sustentável.

Por outro lado, de acordo com as Nações Unidas, a área da construção civil tem vindo a bater recordes ao nível das emissões de CO2 e que, na Europa, o setor da construção representa 40% das necessidades energéticas. Sabendo que 80% das soluções provêm de combustíveis fósseis, o setor imobiliário desempenha um papel fundamental na melhoria do desempenho energético dos edifícios.

Neste contexto, a questão que se impõe é: Quais as melhores soluções para cumprir este objetivo? Uma das respostas possíveis e mais viáveis reside nas Comunidades de Energia Renovável (CER).

Enquanto projetos que visam a descarbonização, as CER operam através de um regime de Autoconsumo Coletivo (ACC) e, por isso, constituem um caminho alternativo que garante benefícios imediatos, na medida em que asseguram uma produção de energia elétrica descentralizada e partilhada. Estes projetos autossuficientes têm como principal objetivo produzir energia, recorrendo a fontes renováveis situadas nas proximidades do local de consumo. Posteriormente, a energia gerada é consumida e o seu excedente (a parcela que é produzida e não consumida) pode ser armazenado, comercializado ou partilhado com terceiros.

Este tipo de transação energética permite também reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, o que beneficia o ambiente e, por conseguinte, melhora a qualidade de vida de toda a comunidade envolvente. Para além disso, as CER favorecem o desenvolvimento económico da comunidade em que estão inseridas, através da criação de novos postos de trabalho e da redução dos custos energéticos.

Temos já alguns exemplos interessantes de comunidades dedicadas à exploração de energias renováveis em território nacional, de norte a sul do país, e que visam descentralizar, democratizar e descarbonizar a produção de energia elétrica. Um dos exemplos é a CER de Vilamoura, que irá permitir a redução de cerca de 10.000 toneladas de emissões de carbono por ano, através da instalação de painéis fotovoltaicos no território de Vilamoura.

Que o setor imobiliário tem um papel preponderante na construção sustentável e enfrenta a necessidade de se envolver no setor energético, é uma verdade irrefutável. A questão que se coloca é como implementar Comunidades de Energia Renovável de forma que estas possam ser uma solução para as empresas do setor.

A verdade é que estas poderão estar associadas a uma construção de edifícios sustentáveis, contribuindo para a redução da pegada de carbono e para o desenvolvimento da economia local. Caberá às empresas assumirem este papel diferenciador, visto que estas passam a assegurar um posicionamento de marca verde e ambientalmente consciente, o que também contribui a competitividade no mercado e, consequentemente, para o desenvolvimento do setor.

João Brion Sanches, CEO do Vilamoura World