O papel dos municípios em tempos de crise

Vivemos um momento em que o país se adapta a uma nova realidade. Perante um inimigo invisível, enfrentamos o receio de regressar, gradualmente, a uma normalidade que ainda não sentimos como tal. O processo de desconfinamento levanta desafios aos municípios, que têm feito tudo para zelar pela segurança das populações desde o início da pandemia de COVID-19. Rapidamente se percebeu que a sua atuação seria essencial, de norte a sul do país, tanto no apoio à população, como no estímulo à economia e às empresas portuguesas.

Após quase três meses de “batalha”, não restam dúvidas de que os municípios tiveram uma resposta pronta. Foram muitos os casos em que, antes de existir qualquer caso confirmado de COVID-19, já autarquias e Proteção Civil ativavam o seu Plano Municipal de Emergência. Em Torres Vedras, este plano foi ativado a 12 de março, com os primeiros casos a serem confirmados apenas sete dias depois. Rapidamente foram tomadas medidas iniciais de prevenção, que se revelaram fundamentais para garantir a segurança da população. A essas medidas de primeira linha, juntou-se a responsabilidade de avançar com medidas de apoio social. Antevendo graves dificuldades económicas e sociais sentidas por muitas famílias, as autarquias continuaram na linha da frente, sendo certo que os cidadãos sentiram a dimensão e o impacto das medidas tomadas.

Prova disso são os resultados do inquérito sobre o impacto da COVID-19 na família e na sociedade, pelo Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra, em que a maioria dos participantes avaliou o papel das autarquias na resposta à crise pandémica como “importante a muito importante” em todos os domínios, principalmente a nível social (71%), na dimensão ambiental (68%) e na minimização da propagação e apoio no rastreio (67%).

Apoio em todas as frentes

A situação que vivemos veio comprovar o papel fundamental das autarquias enquanto entidades que estão no terreno. Em tempos de crise, a proximidade é uma importante mais-valia que permite trabalhar com conhecimento da realidade. Um conhecimento validado pela experiência e que nos permitiu dar um contributo decisivo para fazer face à COVID-19, dotando o território da resposta necessária e estando na vanguarda da proteção das nossas gentes.

Um pouco por todo o país, assistimos à inovação, ao empenho e à solidariedade dos portugueses. Grupos formais ou informais de trabalho voluntário foram essenciais para a produção de máscaras de proteção. Em Torres Vedras, a distribuição de mais de 100 mil máscaras junto da população foi possível graças ao trabalho voluntário de mais de 700 costureiras, mas também de grupos, associações e empresas. Mas o trabalho dos municípios pautou-se por chegar às várias faixas da população de forma permanente, suprindo necessidades que se acentuaram com a atual situação de pandemia. A Câmara Municipal de Torres Vedras criou uma linha de apoio psicossocial para apoiar cidadãos especialmente vulneráveis e adaptou ao meio digital o projeto de desporto sénior “Mexa-se para a Vida”, com as aulas de atividade física na internet a estimular gente de todas as idades.

No que toca à educação, a ausência de atividades letivas presenciais trouxe à luz do dia as desigualdades sociais que existem no acesso ao ensino. O trabalho que desenvolvemos com os agrupamentos de escolas permitiu ceder cerca de 850 computadores, num investimento de cerca de 200 mil euros, e 500 equipamentos de acesso à internet. Crianças e jovens contam, ainda, com as atividades dinamizadas pelos serviços educativos do Município, que agora decorrem online.

No que toca à cultura, além de reagendarmos todos os espetáculos e atividades previstos para o período entre 1 de março e 30 de junho (pagando, no imediato, 50% do valor do contrato), passámos a apresentar a programação do Teatro-Cine de Torres Vedras em meio digital. Através do ciclo “Emergência Cultural Torres Vedras 2020”, adquirimos conteúdos artísticos junto de criadores nacionais e locais, promovendo a apresentação de projetos no âmbito das artes, do serviço educativo e da promoção de debates culturais.

A situação exigiu e continua a exigir um trabalho em todas as frentes. Na cultura, no desporto, no comércio local ou nas pequenas e médias empresas que foram afetadas por esta pandemia e que precisam de se reerguer e olhar para o futuro.

De olhos postos no futuro

Tendo consciência de que é fundamental prestar apoio perante as dificuldades que se sentem no presente, não restam dúvidas de que esta pandemia irá levantar dificuldades a médio e longo prazo. Foi por isso que, desde cedo, alguns municípios começaram a desenvolver planos de apoio. No caso de Torres Vedras, apresentámos o Programa Municipal de Apoio Extraordinário, que pretende apoiar famílias, empresas, instituições e associações através de 39 medidas.

Entre elas encontra-se a preocupação em assegurar o regular funcionamento das organizações da economia social, disponibilizando 100 mil euros para salvaguardar a sustentabilidade financeira de 20 instituições do nosso território. Pelo seu carácter extraordinário, o investimento neste tipo de apoio significa abdicar de receitas. Mas estou certo de que são importantes contributos para que os torrienses possam prosseguir as suas vidas e para que as empresas e instituições possam continuar a sua atividade.

Para aqueles que duvidavam das competências e da capacidade de resposta das autarquias, a situação que atravessamos veio demonstrar que os municípios portugueses estão à altura dos desafios mais complexos. É certo que o trabalho de salvaguarda das populações no âmbito desta pandemia está longe de estar acabado. Mas não restam dúvidas de que, tal como em Torres Vedras, o país conta com entidades administrativas responsáveis e competentes, que tudo continuarão a fazer em defesa do seu território.

Carlos Bernardes é presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras